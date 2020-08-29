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Судьба Белоруссии. Главное

Павла Корчевникова гость программы обозвал инвалидом 

Ирина Лебедева 35 минут назад
«Инвалид!»: гость программы обозвал Корчевникова
Фото: Instagram
У известного телеведущего Павла Корчевникова после перенесенной операции проблемы со слухом. Это несколько усложняет его работу на телестудии.
До недавнего времени и сотрудники и гости относились к ситуации с пониманием и программа записывалась и выходила в эфир.
Но из-за «звездной болезни» одного из именитых гостей все же разразился некрасивый скандал.
Сергей Соседов, музыкальный критик, рассказал о безобразной выходке одного из представителей шоу-бизнеса, чью фамилию он называть не стал, — сообщают news.ru.
Гостя перед съемками предупредили чтобы он не удивлялся, если вдруг придется записать дубль, потому что Корчевников плохо слышит. Однако звезда разбушевалась.

«Вы зачем меня пригласили к инвалиду?!»

В итоге, как отметил Соседов, скандалист дал себя успокоить и принял участие в программе — возможно, за повышенный гонорар.
Сергей считает, что вести себя подобным образом мог только неумный и крайне невоспитанный зазвездившийся молодой актер.
Как ранее писал «Рамблер», состояние артиста ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга.
Однако концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о вновь возникших проблемах со здоровьем у телеведущего и актера.
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Сергей Соседов , Табриз Шахиди
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