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Врачи назвали точный диагноз Билана, угрожающий его жизни 

Клео.Ру 2 часа назад
Врачи назвали точный диагноз Билана, угрожающий его жизни
Фото: РИА Новости
На днях Дима Билан признался, что попал в больницу с высокой температурой. Сегодня стало известно, что диагноз артистка куда серьезнее, чем казалось раньше.
Известный медик и врач-пульмонолог Александр Пальман сообщил, что у певца развилось воспаление легких. И несколькими сутками, проведенными в больнице, здесь так просто не отделаться, считает врач. Певцу необходимо полноценное лечение. Однако, несмотря на развитие современной медицины, диагноз все еще представляет угрозу для жизни Билана.
Врач также отметил, что напрасно певец игнорировал ранние симптомы болезни, обратившись в клинику слишком поздно. Несмотря на симптомы, артист продолжал работать. Однако заниматься любой деятельностью при пневмонии строго запрещено. Даже если учесть, что у певица нет ковида, болезнь все равно опасная, ведь до сих пор от нее умирают многие люди.
Прогнозировать то, когда артист сможет вернуться на сцену, Пальман не стал. Сообщил лишь только, что не знаком с записями в его медицинской карте, а потому какие-либо громкие заявления он делать не будет. Кроме этого, Александр отметил, что на лечение певцу потребуется не меньше трех недель. Но это не значит, что Билану необходимо все это время проводить в больнице. Чтобы избежать последствий, артисту все же придется пройти полный курс лечения.
Ранее Дима Билан уже заявлял, что выходил на сцену, несмотря на недомогание и плохое самочувствие. Артист посетовал, что его поклонники даже не догадываются, на какие жертвы ради них часто идут звезды.
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Шоу-бизнес , Дима Билан
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