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Звезда «Гарри Поттера» рассказала об изнасиловании 

Вероника Полынина 24 минуты назад
Звезда «Гарри Поттера» рассказала об изнасиловании
Фото: Public domain
Исполнительница роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере, 33-летняя актриса Джесси Кейв призналась, что в 14 лет ее изнасиловал тренер по теннису. Об этом, как пишет Mirror, Кейв рассказала в подкасте «Мы не можем говорить об этом прямо сейчас».
Джесси сообщила, что переживает последствия изнасилования даже спустя 18 лет. При этом она отметила, что этот опыт «не уничтожил» ее.
По словам актрисы, ее юность и молодость были совершенно другими по сравнению с девушками ее возраста, поскольку мысленно она все время возвращалась к пережитому.

«Обретение мною сексуального опыта было иным, нежели у вас», — добавила Кейв.

В настоящее время Джесси Кейв ждет третьего ребенка от своего мужа Альфи Брауна.
Ранее, как писал «Рамблер», исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф рассказал, что после окончания съемок во франшизе о мальчике-волшебнике начал постепенно спиваться. По его словам, он не знал, как жить с обрушившейся на него популярностью.
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Шоу-бизнес , Дэниел Рэдклифф , Джесси Кейв , Гарри Поттер
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