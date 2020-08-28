Звезда «Гарри Поттера» рассказала об изнасиловании 

Исполнительница роли Лаванды Браун в фильмах о Гарри Поттере , 33-летняя актриса Джесси Кейв призналась, что в 14 лет ее изнасиловал тренер по теннису. Об этом, как пишет Mirror , Кейв рассказала в подкасте «Мы не можем говорить об этом прямо сейчас».

Джесси сообщила, что переживает последствия изнасилования даже спустя 18 лет. При этом она отметила, что этот опыт «не уничтожил» ее.

По словам актрисы, ее юность и молодость были совершенно другими по сравнению с девушками ее возраста, поскольку мысленно она все время возвращалась к пережитому.

«Обретение мною сексуального опыта было иным, нежели у вас», — добавила Кейв.

В настоящее время Джесси Кейв ждет третьего ребенка от своего мужа Альфи Брауна.