Первый муж Валентины Легкоступовой заявил, что певица была заложницей Юрия Фирсова 

В СМИ и соцсетях продолжаются споры о том, кто убил Валентину Легкоступову (поклонники певицы уверены, что полученная ею фатальная травма не была результатом несчастного случая). На эту тему высказался и первый муж артистки, музыкант Игорь Кушнарев.

Мужчина является отцом Анэтты, дочери Легкоступовой, которую певица родила в 1991 году. Также он в свое время был продюсером Валентины и директором ее музыкальной группы.

Кушнарев негативно настроен против последнего мужа исполнительницы — яхтсмена Юрия Фирсова . В беседе с изданием «Дни» мужчина предположил, что Фирсов держал Легкоступову в заложниках и «просто добивал».

Экс-супруг певицы вспомнил о том, как Анэтта в первых числах августа жаловалась, что не может дозвониться матери. Трубку все время брал Юрий и утверждал, что в данный момент Валентина не может разговаривать. Причины назывались разные — то «спит», то «обедает», то «в ванной». Уже тогда Кушнарев заподозрил, что-то неладное.

«Я сразу сказал дочери, что Валентина стала заложницей. Не может же быть, чтобы Валя была без телефона два, три, четыре дня! Этот Фирсов лишил Валю связи с миром и просто добивал. В итоге на ее теле потом нашли синяки».

Звезда 80-х скончалась 14 августа. За несколько дней до этого женщину обнаружили у себя дома с тяжелой черепно-мозговой травмой. Многие обвиняют в ее смерти Фирсова, считая, что мужчина избил свою жену. Однако Юрий все отрицает.

Дочь Легкоступовой Анэтта была в шоке, обнаружив мать в ее квартире. 54-летняя артистка лежала на полу. И она, и ее муж были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хотя, по словам девушки, «мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков».