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Первый муж Валентины Легкоступовой заявил, что певица была заложницей Юрия Фирсова 

Экспресс газета и ещё 4 28 августа 2020
Первый муж Валентины Легкоступовой заявил, что певица была заложницей Юрия Фирсова
Фото: Экспресс газета
В СМИ и соцсетях продолжаются споры о том, кто убил Валентину Легкоступову (поклонники певицы уверены, что полученная ею фатальная травма не была результатом несчастного случая). На эту тему высказался и первый муж артистки, музыкант Игорь Кушнарев.
Мужчина является отцом Анэтты, дочери Легкоступовой, которую певица родила в 1991 году. Также он в свое время был продюсером Валентины и директором ее музыкальной группы.
Кушнарев негативно настроен против последнего мужа исполнительницы — яхтсмена Юрия Фирсова. В беседе с изданием «Дни» мужчина предположил, что Фирсов держал Легкоступову в заложниках и «просто добивал».
Экс-супруг певицы вспомнил о том, как Анэтта в первых числах августа жаловалась, что не может дозвониться матери. Трубку все время брал Юрий и утверждал, что в данный момент Валентина не может разговаривать. Причины назывались разные — то «спит», то «обедает», то «в ванной». Уже тогда Кушнарев заподозрил, что-то неладное.
«Я сразу сказал дочери, что Валентина стала заложницей. Не может же быть, чтобы Валя была без телефона два, три, четыре дня! Этот Фирсов лишил Валю связи с миром и просто добивал. В итоге на ее теле потом нашли синяки».
Звезда 80-х скончалась 14 августа. За несколько дней до этого женщину обнаружили у себя дома с тяжелой черепно-мозговой травмой. Многие обвиняют в ее смерти Фирсова, считая, что мужчина избил свою жену. Однако Юрий все отрицает.
Дочь Легкоступовой Анэтта была в шоке, обнаружив мать в ее квартире. 54-летняя артистка лежала на полу. И она, и ее муж были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Хотя, по словам девушки, «мама ранее не была замечена в употреблении спиртных напитков».
Два дня назад в Сети появилось видео с Юрием Фирсовым, ведущим себя очень агрессивно. Его опубликовала певица Наталья Штурм. «Я бы не решилась отправляться в плаванье с таким капитаном. А тем более выходить за него замуж», — призналась Штурм.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Штурм , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
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