«Нерусский мужчина» сломал челюсть экс-солистке «Тату»

«Помимо многих публичных очень обидных и грубых высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте "Тату", если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества группы "Тату". Иначе она найдет другую рыжую кудрявую девочку, чтобы меня заменить», — рассказывала артистка.