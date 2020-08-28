Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Экс-солистка «Тату» рассказала о сломавшем ей челюсть «нерусском мужчине» 

Lenta.ru 18 минут назад
«Нерусский мужчина» сломал челюсть экс-солистке «Тату»
Фото: @official_juliavolkova
Экс-солистка группы «Тату» Юлия Волкова рассказала о сломавшем ей челюсть «нерусском мужчине». Интервью с артисткой опубликовано на канале Premier.
Исполнительница вспомнила, что бывший возлюбленный избил ее, когда они решили расстаться.

«Все это закончилось на улице, трагично, с поднятием рук, со сломанной челюстью в трех местах», — отметила она и добавила, что проходившим мимо людям пришлось оттаскивать напавшего на нее мужчину.

По словам Волковой, этот человек по-прежнему преследует ее.

«Пока я жива, он спокойно жить не будет», — считает певица.

Ранее бывшая участница «Тату» объяснила разрыв со своей коллегой Леной Катиной после воссоединения дуэта в 2014 году. Она заявила, что причиной их разногласий стали бытовые вопросы. Однако в 2014 году Катина говорила о других причинах разногласий.

«Помимо многих публичных очень обидных и грубых высказываний в мой адрес, Юля поставила мне ультиматум. Она отказалась продолжать со мной сотрудничество в проекте "Тату", если я не подчинюсь ей и ее команде во всех вопросах, касающихся творчества группы "Тату". Иначе она найдет другую рыжую кудрявую девочку, чтобы меня заменить», — рассказывала артистка.

Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Последние новости
Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России Собянин назвал срок окончания эпидемии коронавируса в России Кремль прокомментировал создание в России резерва силовиков для Белоруссии Кремль прокомментировал создание в России резерва силовиков для Белоруссии Премьер-министр Японии объявил об отставке Премьер-министр Японии объявил об отставке
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Юлия Волкова , Лена Катина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Пока вы спали: Белоруссия и Казахстан выступили против РФ
Пока вы спали: Белоруссия и Казахстан выступили против РФ
Видео
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Лукашенко объявил о конце «вакханалии»
00:15
Лукашенко объявил о конце «вакханалии»
В мире Политика
«Мы им покажем»: Лукашенко пригрозил двум странам
02:51
«Мы им покажем»: Лукашенко пригрозил двум странам
В мире Политика
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
02:30
Опубликовано видео соревнований «Чистое небо-2020»
Армия
Родителей не пустят в российские школы
01:17
Родителей не пустят в российские школы
Общество Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение