Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова бросилась под грузовик, чтобы преградить проезд на свою территорию и защитить плитку на участке. Видео конфликта со строителями она выложила в сторис в своем Instagram.

В ролике Сябитова рассказала, что при строительстве дачи поставила забор на три метра вглубь участка, чтобы было легче заезжать. По ее словам, соседи напротив поступили иначе — их ограждение стоит у самой дороги, по границе участка, из-за чего у строителей возникли проблемы с заездом, передает РИА «Новости».

Телеведущая засняла попытку грузовика выехать с соседской территории. На кадрах видно, как автомобиль едва не задел столб на участке Сябитовой.

«Стой! Дави меня! Давай, давай, дави! Смотрите, он меня давит!» — закричала сваха.

Началась словесная перепалка ведущей с водителем. Он поинтересовался у нее, нормальный ли она человек. Сябитова в ответ заявила, что находится на своей частной территории.