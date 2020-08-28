Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

Сябитова с криком «дави меня» бросилась под грузовик 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Сябитова бросилась под грузовик
Фото: РИА Новости
Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова бросилась под грузовик, чтобы преградить проезд на свою территорию и защитить плитку на участке. Видео конфликта со строителями она выложила в сторис в своем Instagram.
В ролике Сябитова рассказала, что при строительстве дачи поставила забор на три метра вглубь участка, чтобы было легче заезжать. По ее словам, соседи напротив поступили иначе — их ограждение стоит у самой дороги, по границе участка, из-за чего у строителей возникли проблемы с заездом, передает РИА «Новости».
Телеведущая засняла попытку грузовика выехать с соседской территории. На кадрах видно, как автомобиль едва не задел столб на участке Сябитовой.

«Стой! Дави меня! Давай, давай, дави! Смотрите, он меня давит!» — закричала сваха.

Началась словесная перепалка ведущей с водителем. Он поинтересовался у нее, нормальный ли она человек. Сябитова в ответ заявила, что находится на своей частной территории.
Ранее Киркоров в своем Instagram опубликовал видео, в котором высмеял шоу Елены Малышевой «Жить здорово», изобразив для нее «стоящий член» и исполнив «песню простаты».
Видео дня. "Ты хочешь согрешить против меня?".Монолог дебошира с рейса Нижнекамск-Москва
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Диму Билана госпитализировали Диму Билана госпитализировали Стал известен годовой доход Собчак Стал известен годовой доход Собчак Генпрокуратура утвердила обвинение против депутата Госдумы о взятке в 3 млрд рублей Генпрокуратура утвердила обвинение против депутата Госдумы о взятке в 3 млрд рублей
Комментарии 25
Шоу-бизнес , Елена Малышева , Роза Сябитова , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Зажрались: Лукашенко пригрозил двум странам ЕС
Зажрались: Лукашенко пригрозил двум странам ЕС
«Вот он придет нетрезвый. И опять начнется»
«Вот он придет нетрезвый. И опять начнется»
Пока вы спали: Белоруссия и Казахстан выступили против РФ
Пока вы спали: Белоруссия и Казахстан выступили против РФ
Видео
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
03:43
Новый конфликт женщины с таксистом попал на видео
Происшествия
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
00:55
Нападение на автобус под Харьковом попало на видео
Происшествия
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
01:05
Появилось видео броска коктейля Молотова из окна
Происшествия
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
00:26
Ведущий оказался у трансформатора в момент взрыва и попал на видео
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
00:37
Горбатый кит перевернулся в воздухе на глазах у рыбаков и попал на видео
Бунт в Кеноше попал на видео
01:09
Бунт в Кеноше попал на видео
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
02:24
Путин запустил движение по трассе «Таврида» и попал на видео
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
02:25
НАТО перебросило самолеты к Белоруссии
Армия
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
00:32
Патрули России и Турции в Сирии показали на видео
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
02:45
Дело Навального: Меркель выступила с призывом по РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение