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Судьба Белоруссии. Главное

Цымбалюк-Романовская заявила об отсутствии секса с Шаляпиным 

Vse42.ru 10 часов назад
Цымбалюк-Романовская рассказала о сексе с Шаляпиным
Фото: РИА Новости
Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о романе с певцом Прохором Шаляпиным. По словам артистки, у них с возлюбленным не было интимной близости.
Виталина Цымбалюк-Романовская дала интервью прессе, в котором высказалась об отношениях с Прохором Шаляпиным. По словам пианистки, роман с исполнителем не был "игрой на публику" или пиаром, как об этом думали многие. Артистка утверждает, что со стороны возлюбленного были ухаживания, однако ничего серьезного у них не вышло.

— Нет, со стороны Прохора были ухаживания, но со временем стало понятно, что ничего серьезного быть у нас не может — цитирует пианистку издание "Дни.ру".

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в разговоре с журналистами, что с самого начала романа сказала Прохору Шаляпину: "придуманная история" ей не интересна.
Кроме того, артистка поделилась подробностями интимной жизни с бывшим ухажером. По словам пианистки, за год отношений они ни разу не занимались сексом.

— Он очень хороший партнер. Партнер на шоу. Меня часто спрашивают, каков он в сексе. Честно? Не знаю. Не могу говорить о том, чего не было, — заявила Цымбалюк-Романовская.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Прохор Шаляпин отказался от накладных зубов. Результатом преображения он поделился с публикой.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян
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