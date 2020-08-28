Цымбалюк-Романовская рассказала о сексе с Шаляпиным

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская высказалась о романе с певцом Прохором Шаляпиным . По словам артистки, у них с возлюбленным не было интимной близости.

Виталина Цымбалюк-Романовская дала интервью прессе, в котором высказалась об отношениях с Прохором Шаляпиным. По словам пианистки, роман с исполнителем не был "игрой на публику" или пиаром, как об этом думали многие. Артистка утверждает, что со стороны возлюбленного были ухаживания, однако ничего серьезного у них не вышло.

— Нет, со стороны Прохора были ухаживания, но со временем стало понятно, что ничего серьезного быть у нас не может — цитирует пианистку издание "Дни.ру".

Виталина Цымбалюк-Романовская призналась в разговоре с журналистами, что с самого начала романа сказала Прохору Шаляпину: "придуманная история" ей не интересна.

Кроме того, артистка поделилась подробностями интимной жизни с бывшим ухажером. По словам пианистки, за год отношений они ни разу не занимались сексом.

— Он очень хороший партнер. Партнер на шоу. Меня часто спрашивают, каков он в сексе. Честно? Не знаю. Не могу говорить о том, чего не было, — заявила Цымбалюк-Романовская.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что Прохор Шаляпин отказался от накладных зубов. Результатом преображения он поделился с публикой.