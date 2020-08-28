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Судьба Белоруссии. Главное

Ведущая Первого канала бросилась под грузовик ради защиты своего участка 

Lenta.ru 1 час назад
Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова бросилась под грузовик, чтобы защитить плитку на своем участке. Свое противостояние со строителями соседского дома она сняла на видео и опубликовала в сторис в Instagram.

«Вот смотрите, я специально, когда начала строиться, оставила три метра своей собственной земли, для того чтобы можно было удобно въезжать», — рассказала телесваха.

По ее словам, соседи решили поступить иначе и установили забор на границе участка, из-за чего возникли проблемы с въездом и выездом больших автомобилей.
Затем Сябитова показала, как с участка напротив ее дома пытается выехать грузовик. Ведущая возмутилась тем, что водитель чуть не зацепил столб на ее участке, а затем бросилась под автомобиль, чтобы спасти свою плитку от разрушения.

«Стой! Дави меня! Давай, давай, дави! Смотрите, он меня давит!» — эмоционально констатировала сваха.

На вопрос водителя о том, нормальный ли она человек, Сябитова ответила утвердительно и уточнила, что находится на своей частной собственности.

«Не дам я проехать, потому что вы своей машиной мне плитку давите», — объяснила она свой отказ дать автомобилю дорогу.

Ранее Сябитова раскрыла проверенный способ женить на себе мужчину. По ее словам, для этого женщине нужно стать незаменимой. Ведущая отметила, что есть несколько способов этого добиться. Например, стать «рекламным агентом» мужчины, рассказывая всем о его достоинствах.
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Шоу-бизнес , Видео , Роза Сябитова
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