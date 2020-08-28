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Судьба Белоруссии. Главное

Названы имена знаменитостей, потерявших миллионы на бизнесе 

News.ru и ещё 1 26 минут назад
Раскрыты имена знаменитостей, потерявших миллионы
Фото: Anatoly Lomokhov/Russian Look/Global Look Press
Многомиллионные убытки в 2019 году понесли певица Ольга Бузова и продюсер Иосиф Пригожин. У них не всё получилось в бизнесе.
Об этом со ссылкой на данные финансовой отчётности российских звёзд, занимающихся бизнесом, сообщает KP.RU.
Издание отмечает, что Бузову «разорил» ресторанный бизнес. Он опустошил кошелёк певицы на 19 млн рублей. Ещё 1,3 млн она потеряла на продаже собственной линии одежды.
Продюсер Иосиф Пригожин, чья совместная с исполнителем Эмином Агаларовым компания занимается доставкой продуктов питания, также не преуспел в бизнесе, считает издание. По его данным, убытки Пригожина составили около 5 млн рублей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Иосиф Пригожин усомнился в словах гимнастки Ляйсан Утяшевой о способности жить на 50 тысяч рублей в месяц. Продюсер считает, что на эти деньги можно жить не в таких квартирах, в которых живут знаменитые люди, а лишь «в халупе, на окраине города». Пригожин добавил, что платит за услуги ЖКХ квартиры матери около 20 тысяч рублей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Другое , Иосиф Пригожин , Ольга Бузова , Комсомольская правда
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