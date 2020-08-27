«Как загнанная крыса:» Легкоступова о депрессии 

Артистка призналась, что находилась в глубочайшей депрессии из-за творческой нереализованности.

Легкоступова в общении с журналистами подчеркнула, что всегда стремилась «кайфовать по жизни», однако зачастую ей это не удавалось, поскольку она не могла полностью реализовать себя в творческом плане. При этом артистка призналась, что всегда считала себя «хорошей певицей», но в какой-то момент перешла в разряд «сбитых летчиков».

На момент интервью Легкоступова отметила, что находилась в глубокой депрессии. В процессе, по словам журналистов, она не раз смахивала слезы.

«Я сама себя не узнаю. Я в такой ситуации, как будто крысу загнали в угол», — приводит издание слова артистки.

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