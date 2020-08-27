Экс-солистку «Тату» избил «нерусский мужчина» 

Бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова рассказала об отношениях с «нерусским мужчиной», который сломал ей челюсть в трех местах. Фильм-интервью «Волкова. Исповедь» опубликовал онлайн-кинотеатр Premier.

По словам Волковой, мужчин избил ее после того, как они решили расстаться.

«Все это закончилось на улице, трагично, с поднятием рук, со сломанной челюстью в трех местах. Я на земле. Люди пытались его от меня отодрать, оторвать», — вспомнила она.

Певица отметила, что пришла в себя уже в скорой помощи. Рядом с ней были дети, поэтому она старалась не плакать.

«Помню, я держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось. Я сидела вся в крови. Улыбалась, говорила: «Дети, все хорошо, это просто выбитая челюсть, ничего страшного нету», — сказала она.

По словам Волковой, этот мужчина до сих пор ее преследует и хочет, чтобы «ее не было в живых».

«Пока я жива, он спокойно жить не будет», — заключила она.