«Я не говорю: „По***и“: L’One обрушился на Моргенштерна 

Алишер Моргенштерн негативно влияет на молодое поколение, заявил в подкасте «Сережа и микрофон» Леван Горозия , ранее известный как рэпер L’One. По его словам, новый кумир молодежи не нравится ему ни как артист, ни как человек.

В вину 22-летнему Моргенштерну Горозия ставит ценности, которые он пропагандирует своей юной аудитории: в частности, бывшего артиста Black Star не устраивает, что его более молодой коллега красит ногти, прославляет дьявола тремя шестерками, набитыми на лице, а также оскорбляет своих слушателей.

«Я не говорю своей аудитории: «Пососи». Это прикольчик, который может очень далеко зайти», — пояснил рэпер.

Он отметил, что несмотря на то, что он старше Моргенштерна на 12 лет, вопрос нетерпимости к его образу, скорее всего напоминает «вопрос отцов и детей», на который предстоит еще ответить мировой общественности.

В пример он привел американского рэпера 6ix9ine, который несмотря на свое участие в преступной группировке и последующему сотрудничеству с полицией, за которое его прозвали «крысой», по-прежнему очень популярен.

«Почему сейчас фрики рулят? Почему люди стали меньше внимания уделять добру, а их интересует только кровь, насилие?» — задался вопросом российский артист.

Горозия подчеркнул, что иногда находил общий язык с рэперами, чье творчество ему не близко. В случае с Моргенштерном он отметил, что молодая звезда не симпатична ему ни как артист, ни как человек.