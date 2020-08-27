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Лоза объяснил, как запретить «гимн сентября» Шуфутинского 

News.ru 29 минут назад
Лоза назвал способ запретить «3 сентября» Шуфутинского
Фото: ТАСС
Певец Юрий Лоза решил поделиться своими знаниями, как правильно запретить песню в исполнении Михаила Шуфутинского «3 сентября». Приближается сентябрь и скоро снова везде будет звучать всем известная песня.
Некоторым россиянам настолько надоел этот «гимн сентября», что даже появилась петиция о его запрете.
По словам музыканта, в таком виде прошение не сработает и никак не повлияет на трансляцию трека. Как отметил Лоза, эту песню поёт множество исполнителей. В таком виде, в котором петиция написана, получается, что нужно запретить самого Шуфутинского. Теоретически это не его песня, авторство принадлежит композиторам Игорю Крутому и Юрию Николаеву. Поэтому все претензии нужно предъявлять к тем, кто её написал.
Лоза пояснил, что только авторы могут запретить трансляцию своего творения по радио и телевидению. Они же могут обратиться к прокатчикам и забрать права на воспроизведение песни.

Петицию надо грамотно составить, обратиться к авторам этой песни, чтобы они убрали её из всех медиаисточиников. Чтобы они лично выступили с заявлением о запрещении ротации этой песни. Но они это делать не будут, не для того они её писали, — рассказал он «ПолитЭксперту».

Певец также добавил, что один раз в год можно и потерпеть этот хит.
Ранее NEWS.ru писал, что Шуфутинский прокомментировал популярность песни «3 сентября», написанной более четверти века назад. По его словам, причина в «душевности» композиции, а не интернет-мемах.
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Шоу-бизнес , Михаил Шуфутинский , Юрий Николаев
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