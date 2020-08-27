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Судьба Белоруссии. Главное

60-летний Харатьян показал фанатам оголенные ягодицы 

Слово и Дело 2 часа назад
Оголенные ягодицы Харатьяна взорвали Сеть
Фото: РИА Новости
Режиссер пятой части фильма "Гардемарины" Светлана Дружинина опубликовала пикантное видео с участием актера Дмитрия Харатьяна. Во время съемки бэкстейджа знаменитость "засветил" свои ягодицы.
Харатьян предстал на видео без нижнего белья. Он едва успел спрятать нижнюю часть "пятой точки" в штаны до начала записи ролика, который в личном Instagram-блоге опубликовала Дружинина.
Актер смело заявил на камеру, что не надел ни стринги, ни трусы. Подписчиков режиссера восхитило подтянутое тело 60-летнего Харатьяна. Они оставили множество комплиментов в комментариях под видеороликом:

"Напяливание" очаровательное! Жаль, нет смайла с моргающими глазками и зардевшимися щечками"

"Почти эротика"

"Нет! Всему свое время! Нельзя так".

Новая часть культовой истории о приключениях команды гардемаринов выйдет одновременно с приквелом к первому фильму — картиной "1787". Харатьян в сиквеле приключенческой киноленты играет роль Алексея Корсака.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Светлана Дружинина , Дмитрий Харатьян
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