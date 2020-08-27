Раскрыты обстоятельства странной смерти Андрея Панина

Актер и телеведущий Игорь Миркурбанов в эфире канала "Россия 1" прокомментировал обстоятельства смерти своего друга и коллеги Андрея Панина в 2013 году.

"Думаю, что что-то ужасное произошло <..> Андрей был в прекрасной форме. Он не пил водку. В последние годы он тщательно следил за собой при выборе спиртных напитков. Пил только белое вино. Он очень следил за здоровьем и за своей формой", — пояснил артист.

По его словам, "случиться могло что-то из ряда вон, чтобы он сорвался".

Миркурбанов подозревал, что незадолго до смерти Панину "было больно", поэтому до сих пор переживает, что не смог прийти ему на помощь.

"Он страдал, но это не было алкогольным забытьем. Были секунды отчаянной борьбы за жизнь. Так мне кажется, в этом есть и моя боль и не успокоенность" — добавил актер.

Заслуженного артиста России Андрея Панина нашли мертвым в собственной квартире с травмой головы 7 марта 2013 года. Следствие пришло к выводу, что смерть актера не была насильственной: он упал дома и сильно ударился. Тем не менее, ряд друзей и поклонников актера уверены, что его убили. Панину было 50 лет.