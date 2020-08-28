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Утяшева рассказала о тяжёлом детстве с пьющим отцом 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Утяшева рассказала о тяжёлом детстве с пьющим отцом
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, в каких тяжёлых условиях проходило её детство. Отец двукратной чемпионки Европы по художественной гимнастике разорился и начал пить.
Изначально отец Утяшевой работал простым учителем и был чудесным любящим человеком. Но затем он решил удариться в бизнес, начались проблемы, который отразились на всей семье. Отец спортсменки буквально превратился в тирана, рассказала Утяшева в эфире YuoTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг Света».

Я всё детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый — и опять начнётся, — признаётся гимнастка.

Когда будущей чемпионке исполнилось 10 лет, она предложила матери сбежать от отца, но та отказалась по двум причинам: в те времена косо смотрели на незамужних матерей и отца мать Утяшевой искренне любила и всегда защищала мужа.
Но смотреть на ежевечерние побои спортсменка уже не могла и однажды подняла руку на собственного отца, защищая мать. В итоге родители будущей спортсменки всё-таки развелись. А в каком-то смысле отцовскую роль в жизни Утяшевой сыграла тренер Ирина Винер, которая опекала и подбадривала будущую чемпионку. Возможно, именно тяжёлое детство и закалило характер чемпионки.
Сейчас Ляйсан Утяшева счастлива в браке с юмористом Павлом Волей. У них растут двое детей — сын Роберт и дочь София.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин и певец Юрий Лоза усомнились в словахгимнастки Ляйсан Утяшевой о том, что она живёт на 50 тысяч рублей. Он добавил, что на эти деньги невозможно жить в таких квартирах, в которых живут знаменитые люди, а лишь «в халупе, на окраине города».
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Другое , Юрий Лоза , Светлана Бондарчук , Ирина Винер , Ляйсан Утяшева , Иосиф Пригожин
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