Утяшева рассказала о тяжёлом детстве с пьющим отцом 

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала, в каких тяжёлых условиях проходило её детство. Отец двукратной чемпионки Европы по художественной гимнастике разорился и начал пить.

Изначально отец Утяшевой работал простым учителем и был чудесным любящим человеком. Но затем он решил удариться в бизнес, начались проблемы, который отразились на всей семье. Отец спортсменки буквально превратился в тирана, рассказала Утяшева в эфире YuoTube-шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг Света».

Я всё детство прожила в испуге: вот он придет немного нетрезвый — и опять начнётся, — признаётся гимнастка.

Когда будущей чемпионке исполнилось 10 лет, она предложила матери сбежать от отца, но та отказалась по двум причинам: в те времена косо смотрели на незамужних матерей и отца мать Утяшевой искренне любила и всегда защищала мужа.

Но смотреть на ежевечерние побои спортсменка уже не могла и однажды подняла руку на собственного отца, защищая мать. В итоге родители будущей спортсменки всё-таки развелись. А в каком-то смысле отцовскую роль в жизни Утяшевой сыграла тренер Ирина Винер , которая опекала и подбадривала будущую чемпионку. Возможно, именно тяжёлое детство и закалило характер чемпионки.

Сейчас Ляйсан Утяшева счастлива в браке с юмористом Павлом Волей. У них растут двое детей — сын Роберт и дочь София.