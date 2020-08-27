Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

«Татушка» Юлия Волкова вспомнила, как «нерусский мужчина» сломал ей челюсть в трех местах 

Teleprogramma.pro и ещё 1 54 минуты назад
Сломал челюсть: Волкова об избиении любовником
Фото: globallookpress.com
Певица Юлия Волкова, которая всем известна по дуэту «Тату», вспомнила свой роман с неким «нерусским мужчиной», который завершился драматической развязкой. Ей сломали челюсть в трех местах.

«Когда я пришла в себя, я уже была в машине скорой помощи. Помню, я держала лицо руками, потому что оно у меня не держалось. Я не плакала, старалась улыбаться, потому что рядом были дети, я не должна была их напугать, они и так были напуганы. Я сидела вся в крови».

По словам Волковой, мужчина преследует ее до сих пор и не дает спокойной жизни. Как она считает, пока он жив, ей не будет просто и хорошо. Он любит ее сродни маньяку. При этом имени мужчины она называть не стала, сообщает портал premier.one.
Возможно, Волкова имела в виду сына олигарха Обида Ясинова — Парвиза. Он по национальности узбек. Ясинова называют ярким представителем золотой молодежи, мажором. В 2007 году СМИ писали, что они якобы сыграли свадьбу с исполнительницей. В конце 2007 года Волкова родила сына от Ясинова. Через три года они расстались.
Teleprogramma.pro: последние новости
«Валентина ехала в такси, пела песни»: сын Фирсова рассказал о поездке Легкоступовой в больницу «Валентина ехала в такси, пела песни»: сын Фирсова рассказал о поездке Легкоступовой в больницу Теперь официально: Тодоренко возвращается в шоу «Орел и решка» Теперь официально: Тодоренко возвращается в шоу «Орел и решка» «У меня период глубочайшей депрессии»: Легкоступова перед смертью была на грани срыва «У меня период глубочайшей депрессии»: Легкоступова перед смертью была на грани срыва
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Юлия Волкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Восстановлена картина убийства вора в законе Лоту Гули
Восстановлена картина убийства вора в законе Лоту Гули
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Обнародован ДНК-тест Максаковой на родство со Сталиным
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Ситуация с Навальным: Россия уличила Запад
Украине предсказан конец
Украине предсказан конец
Видео
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
00:32
Момент крушения яхты в Италии попал на видео
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
03:30
Огромная акула-молот вырвала улов из рук рыбака и попала на видео
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
00:56
Буйволы прогнали напавших на них львов и попали на видео
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:30
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
02:55
Стрельба управляемым снарядом «Торнадо-С» попала на видео
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
01:41
Таран бронемашин США и РФ попал на видео
Армия
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
00:45
Появилось видео пожара в жилом доме в Керчи
Происшествия
Белорусские врачи освистали очередного министра
02:05
Белорусские врачи освистали очередного министра
В мире
Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость
00:49
Сорванный разговор с Путиным привел Трампа в ярость
В мире
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
03:04
Отступление американцев перед российским БТР объяснили
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение