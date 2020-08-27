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Анна Хилькевич заинтриговала фанатов постом об «экспериментах с детьми» 

Вечерняя Москва 43 минуты назад
Хилькевич заинтриговала постом об «экспериментах с детьми»
Фото: instagram.com/annakhilkevich
Актриса Анна Хилькевич, известная по телесериалу «Универ», рассказала о характерах двух своих дочерей.
Звезда опубликовала в своем Instagram видеоролики с Арианной и Марией. В подписи к посту Хилькевич сообщила, что после старшей дочки с ее характером младшая — настоящий подарок.
Если бы Маша пошла характером в Арианну, «эксперименты с детьми были бы окончены», написала актриса. Ряд поклонников увидели в этой фразе намек на новую беременность актрисы, однако Хилькевич проигнорировала все вопросы на эту тему.
Ранее Анна Хилькевич сообщила поклонникам, что решила поменять имя младшей дочери.
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Шоу-бизнес , Анна Хилькевич
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