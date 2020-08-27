Хилькевич заинтриговала постом об «экспериментах с детьми»

Актриса Анна Хилькевич , известная по телесериалу «Универ», рассказала о характерах двух своих дочерей.

Звезда опубликовала в своем Instagram видеоролики с Арианной и Марией. В подписи к посту Хилькевич сообщила, что после старшей дочки с ее характером младшая — настоящий подарок.

Если бы Маша пошла характером в Арианну, «эксперименты с детьми были бы окончены», написала актриса. Ряд поклонников увидели в этой фразе намек на новую беременность актрисы, однако Хилькевич проигнорировала все вопросы на эту тему.

Ранее Анна Хилькевич сообщила поклонникам, что решила поменять имя младшей дочери.