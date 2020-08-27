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Сын вдовца Легкоступовой рассказал правду об отце 

News.ru 11 минут назад
Сын вдовца Легкоступовой рассказал правду об отце
Фото: News.ru
Сын яхтсмена Юрия Фирсова, который был мужем Валентины Легкоступовой, рассказал, что на самом деле произошло с отцом. Даниил Фирсов прокомментировал обвинения в адрес родителя и раскрыл ряд важных моментов.
Так, Фирсов не сбегал из больницы, куда его и мать привезла дочь певицы Анетта Бриль. Яхтсмен бросился искать жену, утверждает его сын.

Туда его не пустили. Никуда он не сбегал, ни от кого не скрывался! — приводит слова Даниила KP.RU.

Также сын яхтсмена уверен, что отец пальцем не тронул свою жену, так как «очень сильно её любил». И в каком бы состоянии он не был, он не смог бы ударить супругу. То, что случилось с певицей, Даниил Фирсов объясняет только влиянием алкоголя. Он уверен, что женщина упала, потому что спиртное сильно подействовало на организм.
Поддержала Даниила и дочь Юрия Фирсова от второго брака 16-летняя Василина. Она переживает из-за того, что на её отца обрушилась волна ненависти.

Мой отец доброй души человек, я жила с ним почти 16 лет и знаю это, как никто другой, — говорит девушка.

Однако, все эти заверения не действуют на дочь Легкоступовой, которая уверена, что к смерти матери причастен её новый муж. Главный вопрос, на который никто не даёт ответа дочери певицы — почему Фирсов не вызвал скорую сразу после падения жены.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Наталья Штурм поделилась в соцсетях видеокадрами, на которых муж Легкоступовой Юрий Фирсов ведёт себя крайне агрессивно. Яхтсмен нецензурно ругается и выглядит не вполне адекватно.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анетта Бриль , Наталья Штурм , Юрий Фирсов , Комсомольская правда
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