Сын вдовца Легкоступовой рассказал правду об отце 

Сын яхтсмена Юрия Фирсова , который был мужем Валентины Легкоступовой, рассказал, что на самом деле произошло с отцом. Даниил Фирсов прокомментировал обвинения в адрес родителя и раскрыл ряд важных моментов.

Так, Фирсов не сбегал из больницы, куда его и мать привезла дочь певицы Анетта Бриль . Яхтсмен бросился искать жену, утверждает его сын.

Туда его не пустили. Никуда он не сбегал, ни от кого не скрывался! — приводит слова Даниила KP.RU.

Также сын яхтсмена уверен, что отец пальцем не тронул свою жену, так как «очень сильно её любил». И в каком бы состоянии он не был, он не смог бы ударить супругу. То, что случилось с певицей, Даниил Фирсов объясняет только влиянием алкоголя. Он уверен, что женщина упала, потому что спиртное сильно подействовало на организм.

Поддержала Даниила и дочь Юрия Фирсова от второго брака 16-летняя Василина. Она переживает из-за того, что на её отца обрушилась волна ненависти.

Мой отец доброй души человек, я жила с ним почти 16 лет и знаю это, как никто другой, — говорит девушка.

Однако, все эти заверения не действуют на дочь Легкоступовой, которая уверена, что к смерти матери причастен её новый муж. Главный вопрос, на который никто не даёт ответа дочери певицы — почему Фирсов не вызвал скорую сразу после падения жены.