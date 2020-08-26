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«Да, повезло мне в отличие от некоторых»: Дима Билан снял «гневное» видео из больницы 

Teleprogramma.pro 59 минут назад
«Мне стало страшно»: Билан попал в больницу
Фото: @bilanofficial
Дима Билан несколько лет назад сильно похудел. Поклонники переживали за здоровье певца. Он объяснял, что у него есть грыжи позвоночника, которые дают о себе знать. После карантина звезды стараются вернуться к работе. Начал вновь выступать и Дима. Однако накануне он провел ночь в столичном отеле. Артист объяснил, что устал от обыденности и хочет разнообразить свою жизнь. А утром его доставили в больницу.
О случившемся написал Телеграм-канала «Только никому». Певец вышел в «прямой эфир» из медицинского учреждения. Он записал гневное видео, на котором обратился к хейтерам, которые считают, что у него не жизнь, а малина.

«Из вас же никто наверняка не заметил, что все последнюю неделю я все концерты работал с температурой. У меня была слабость, мне было плохо. Я об этом никому не сказал. Дело в том, что многое остается за кадром, за кулисами, я говорю для тех кто абсолютно тупой. Никто про мою жизнь не знает ничего вообще. Даже то, что я делаю в данный момент. А в данный момент я в больнице. Как бы, я что ною? А вы знаете, сколько раз я не показывал, что я больнице?» — высказался артист.

Он признался, что устал переносить болезнь на ногах. По его словам, врачи диагностировали у него воспаление легких. Он пожелал подписчикам «20 хренов лысых» за то, что они не ценят его труд.

«Температура жахнула вчера, мне стало неприятно и страшно. Я решил, что не буду больше лечиться на ногах. Надоело! Если какая-нибудь еще скотина напишет: «О, как легко мне все достается в жизни». Да, повезло мне в отличие от некоторых! Повезло заниматься любимым делом», — заявил Билан.

По некоторым данным, результаты анализа на коронавирус у певца отрицательные. Скорее всего, ближайшие дни он проведет в больнице под наблюдением врачей. Напомним, что в 2019 году разгорелся скандал, когда Дима вышел перед зрителями в Самаре в нетрезвом виде. Позже ему пришлось извиняться за свой поступок.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Дима Билан
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