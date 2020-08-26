«Измерила длину»: Волочкова показала шпагат в гамаке 

Балерина Анастасия Волочкова , которая отдыхает в Турции со своим возлюбленным, не перестаёт удивлять снимками из отпуска. На этот раз экс-прима Большого театра растянулась в поперечном шпагате в гамаке, как бы измеряя его длину ногами.

Для отдыха знаменитость выбрала Анталью. По её словам, они с женихом решили отправиться в свадебное путешествие перед бракосочетанием. Что касается самой церемонии бракосочетания, то она пройдёт в октябре. О предстоящем торжестве балерина говорит уже более полугода, однако ни разу не показывала своего избранника.

Танцовщица уже выбрала классическое белое платье, которое подчёркивает её стройную фигуру. Она также решила дополнить свой образ маской, без которой в условиях пандемии не обойтись.

Ранее NEWS.ru писал, что Волочкова решила показать своим поклонникам, в какой форме она находится. Звезда показала идеальную растяжку. Стоя у балетного станка, она вытянула одну ногу над головой. Эта позиция называется релевелянт.