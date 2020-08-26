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Судьба Белоруссии. Главное

19-летний блогер скончался и пожертвовал свои органы другим людям

Экспресс газета
3 часа назад
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19-летний популярный блогер и отец двоих детей Лэндон Клиффорд получил тяжелую травму головы, был введен в искусственную кому, но скончался спустя шесть дней, 13 августа. Об этом сообщила его жена, добавив, что Клиффорд пожертвовал свои органы нуждающимся людям.
19-летний блогер скончался и пожертвовал свои органы другим людям
Фото: Экспресс газетаЭкспресс газета
«13 августа 2020 года стало последним днем, когда Лэндон был лучшим отцом и мужем, которым он мог быть. Проведя следующие 6 дней в коме, он скончался и пожертвовал несколько органов нуждающимся людям по всей стране. Он умер, спасая жизни других. Он был таким человеком. Сострадательным, любящим, внимательным, добрым и нежным. Он был потрясающим мужем и лучшим отцом, о котором когда-либо могли просить мои девочки», — написала вдова блогера.
Несмотря на свой молодой возраст, Лэндон успел состояться как блогер, жениться и стать отцом двух дочерей. Сейчас его супруга переживает непростой период и с трудом может поверить, что ее возлюбленный скончался в столь раннем возрасте. Младшая дочка пары родилась всего пять месяцев назад.
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