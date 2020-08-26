19-летний блогер скончался и пожертвовал свои органы другим людям

19-летний популярный блогер и отец двоих детей Лэндон Клиффорд получил тяжелую травму головы, был введен в искусственную кому, но скончался спустя шесть дней, 13 августа. Об этом сообщила его жена, добавив, что Клиффорд пожертвовал свои органы нуждающимся людям.

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«13 августа 2020 года стало последним днем, когда Лэндон был лучшим отцом и мужем, которым он мог быть. Проведя следующие 6 дней в коме, он скончался и пожертвовал несколько органов нуждающимся людям по всей стране. Он умер, спасая жизни других. Он был таким человеком. Сострадательным, любящим, внимательным, добрым и нежным. Он был потрясающим мужем и лучшим отцом, о котором когда-либо могли просить мои девочки», — написала вдова блогера.