19-летний блогер скончался и пожертвовал свои органы другим людям

19-летний популярный блогер и отец двоих детей Лэндон Клиффорд получил тяжелую травму головы, был введен в искусственную кому, но скончался спустя шесть дней, 13 августа. Об этом сообщила его жена, добавив, что Клиффорд пожертвовал свои органы нуждающимся людям.
«13 августа 2020 года стало последним днем, когда Лэндон был лучшим отцом и мужем, которым он мог быть. Проведя следующие 6 дней в коме, он скончался и пожертвовал несколько органов нуждающимся людям по всей стране. Он умер, спасая жизни других. Он был таким человеком. Сострадательным, любящим, внимательным, добрым и нежным. Он был потрясающим мужем и лучшим отцом, о котором когда-либо могли просить мои девочки», — написала вдова блогера.
Несмотря на свой молодой возраст, Лэндон успел состояться как блогер, жениться и стать отцом двух дочерей. Сейчас его супруга переживает непростой период и с трудом может поверить, что ее возлюбленный скончался в столь раннем возрасте. Младшая дочка пары родилась всего пять месяцев назад.