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Судьба Белоруссии. Главное

Директор Корчевникова прокомментировал сообщения об осложнениях у артиста 

РИА Новости 1 час назад
Директор Корчевникова оценил состояние его здоровья
Фото: РИА Новости
Концертный директор Бориса Корчевникова Табриз Шахиди опроверг сообщения о возникших проблемах со здоровьем у телеведущего и актера.

"Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе!" — приводит его слова "Пятый канал".

Ранее СМИ сообщали, что состояние артиста ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. Так, по сообщениям зрителей, присутствовавших на съемках одной из программ, которую ведет Корчевников, у него возникли сложности в работе из-за проблем со слухом.
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