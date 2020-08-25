Директор Корчевникова оценил состояние его здоровья

"Все у Бориса в порядке. Никаких осложнений. Чувствует себя хорошо. В работе!" — приводит его слова "Пятый канал".

Ранее СМИ сообщали, что состояние артиста ухудшилось после перенесенной в 2015 году операции по удалению доброкачественной опухоли мозга. Так, по сообщениям зрителей, присутствовавших на съемках одной из программ, которую ведет Корчевников, у него возникли сложности в работе из-за проблем со слухом.