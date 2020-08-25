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«Пугачева могла ее „съесть“: Паулс о Легкоступовой 

Павел Тиунов 19 минут назад
«Пугачева могла ее „съесть“: Паулс о Легкоступовой
Фото: соцсети
Композитор Раймонд Паулс был шокирован новостью о смерти Валентины Легкоступовой, сообщают «Аргументы недели» со ссылкой на интервью музыканта латвийским СМИ. Он также высказался по поводу слухов о том, что причиной спада карьеры певицы стало негативное отношение к ней со стороны Аллы Пугачевой.
Паулс подчеркнул, что был обескуражен новостью о безвременной кончине Легкоступовой. Он отметил, что сотрудничал с певицей, которую считал талантливой. Она пела его песни, которые впоследствии стали хитами.

«То, что я узнал — ужасно. Никто не может объяснить, что там произошло», — заявил композитор.

По словам музыканта, он познакомился с артисткой в 1986 году на конкурсе «Новая волна», где выступала Легкоступова. Считается, что именно тогда зародился её конфликт с Пугачевой.
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Как сообщал «Рамблер», Паулс отдал перспективной певице песню «Двое», которая предназначалась примадонне. В результате некоторые аналитики полагают, что Пугачева «приревновала» Легкоступову и впоследствии способствовала трудностям в ее карьере.
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Раймонд Паулс , Алла Пугачева
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