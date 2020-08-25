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«Тебя не били, тебя убивали»: врач оторопел от вида искалеченной Трояновой 

penzainform.ru и ещё 1 1 час назад
«Тебя не били, тебя убивали»: Троянова ужаснула врача
Фото: РИА Новости
Звезда сериала "Ольга" рассказала, как в 17 лет стала женой деспота. Яна Троянова заключила брак из-за того, что была в положении.
С первым супругом Константином Ширинкиным артистка развелась уже через год после свадьбы. Яна Троянова ушла от мужа после того, как тот в очередной раз избил ее. Звезда серила "Ольга" оказалась у медиков с переломом носа, сотрясением мозга и множественными ушибами.

"Доктор сказал: "Ян, тебя не били, тебя убивали", — вспомнила актриса реакцию оторопевшего доктора.

Весть о второй беременности не повлияла на желание Яны уйти от мужа. Актриса решила больше не рожать от Ширинкина детей. Она раньше выписалась из больницы, чтобы сделать аборт.

"Я вышла с фингалами и красными белками глаз, не было живого места на лице", — поведала Троянова. В таком виде Яна пришла к судье, который в тот же день оформил расторжение брака.

От первого мужа у Яны Трояновой был сын Николай. Наследник покончил жизнь самоубийством в 20-летнем возрасте. В том, что произошло с ее ребенком, Троянова в какой-то степени винит Ширинкина.

"Меня убивали в семье мужа. Я вообще считаю, что мой первый супруг испортил мироощущение у сына", — сказала Яна.

По мнению артистки, жестокость экс-избранника оставила след на психике ее ребенка.

"Вот эти гены, они не давали покоя ему, они парня несли вниз, он летел с такой скоростью", — поведала звезда сериала "Ольга".

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Шоу-бизнес , Яна Троянова
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