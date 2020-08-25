Апина рассказала о роли поп-звёзд в избрании Ельцина

«Нельзя сказать, что это переломило ход событий, но это добавило человечности, красок. Я ездила в этих турах и видела, как в них участвовал Борис Николаевич, не могу сказать, что это было знаковое событие, но это было хорошо, с точки зрения, что он человек, а не машина и не инопланетянин. Да, он может выпить, потанцевать и зажечь. В этом нет ничего плохого, даже если ты первое лицо государства. В этом плюс. Он и есть народ, с такими же желаниями. Мы же видим наших чиновников и не понимаем, что у них в башке происходит».