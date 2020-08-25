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Алёна Апина рассказала о роли поп-звёзд в победе Ельцина на выборах в 1996 году 

Говорит Москва 33 минуты назад
Апина рассказала о роли поп-звёзд в избрании Ельцина
Фото: Говорит Москва
Алёна Апина рассказала о роли поп-звёзд в победе Ельцина на выборах в 1996 году. Ранее организатор тура «Голосуй или проиграешь» сообщил, что музыкантам удалось повысить рейтинг политика и собрать голоса молодёжи за него. Об этом Сергей Лисовский рассказал в документальном сериале издания Lenta.ru.
Тогда звёзды Константин Кинчев, Олег Газманов, Наташа Королёва, Валерий Леонтьев, группы Браво, Дюна и другие призывали пойти на выборы и спасти страну от коммунистов.
В концертах принимала участие и певица Алёна Апина. В интервью радиостанции «Говорит Москва» она рассказала, что выход на сцену и танцы кандидата в президенты Бориса Ельцина сделали его понятнее для народа, люди увидели в нём своего человека.

«Нельзя сказать, что это переломило ход событий, но это добавило человечности, красок. Я ездила в этих турах и видела, как в них участвовал Борис Николаевич, не могу сказать, что это было знаковое событие, но это было хорошо, с точки зрения, что он человек, а не машина и не инопланетянин. Да, он может выпить, потанцевать и зажечь. В этом нет ничего плохого, даже если ты первое лицо государства. В этом плюс. Он и есть народ, с такими же желаниями. Мы же видим наших чиновников и не понимаем, что у них в башке происходит».

Алёна Апина вспомнила также танцы Дмитрия Медведева в 2011 году на встрече с однокурсниками под песню «American Boy». Она отметила, что в итоге эта история обернулась плюсом для политика.

«Когда под песню «American Boy» вышел тогда ещё президент Дмитрий Медведев, я подумала, что меня расстреляют, оторвут голову, потому что было опубликовано видео с участием первого лица государства. Нет, оказалось, что это добавляет человечности, что все мы люди и способны радоваться и веселиться. Я не могу представить танцующим Путина, неизвестно, чем он дышит, что он слушает и читает. Это большая загадка для всех».

Борис Ельцин выиграл выборы 1996 года с 53,8% голосов, его ближайший соперник Геннадий Зюганов набрал 40,3%. Организатор тура «Голосуй или проиграешь» также сообщил, что артистов привлекли политтехнологи для повышения рейтинга Ельцина. Отмечается, что за образец отечественные специалисты взяли основной слоган «Choose or Lose».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Константин Кинчев , Дмитрий Медведев , Геннадий Зюганов , Алена Апина , Борис Ельцин , Сергей Лисовский , Валерий Леонтьев , Наташа Королева , Олег Газманов , КПРФ , Радиостанция "Говорит Москва" , Lenta.ru
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