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Джигурда представил «доказательства» невиновности Ефремова 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Джигурда «доказал» невиновность Ефремова
Фото: РИА Новости
Актер Никита Джигурда утверждает, что видеозапись, на которой Ефремов выходит из машины после ДТП со смертельным исходом, смонтирована, и сегодня предоставил результаты экспертизы. Об этом сообщал телеканал «360» в своем Telegram-канале.
Как писал «Рамблер», вечером 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Телеканал «360» опубликовал результаты экспертизы, предоставленные Джигурдой. В документе отмечается, что видео, на котором Ефремов выходит из машины, лишено признаков достоверности.
Отмечено, что файл имеет признаки монтажа и «внесения неситуационных изменений параметрической, перцептивно-визуальной и аппаратно-программной групп», а также «не является источником достоверной информации».
Эксперт также назвал «невозможной с научно-технической точки зрения» идентификацию личности «фигуранта в области водительской двери черного джипа» с актером Михаилом Ефремовым.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Джигурда
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