Кулоны из праха Легкоступовой: реакция Пригожина и Лозы 

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Тело певицы было кремировано. При этом ее коллега по цеху Наталья Штурм порекомендовала сделать из праха покойной несколько кулонов, чтобы родные и близкие умершей могли их носить и легче пережить утрату.

Оценивая эту идею, продюсер Иосиф Пригожин был настолько удивлен, что не сумел подобрать нужные слова для выражения эмоций, отмечает «Вечерняя Москва».

В свою очередь певец и композитор Юрий Лоза высказался более подробно, назвав подобную идею «несколько странноватой».

«Валя Легкоступова была православным человеком, воцерковленной. Она выступала на нашем православном фестивале, венчалась с мужем в храме. Существуют определенные традиции. По ним и следует хоронить», — уверен он.

Музыкант напомнил, что Легкоступова никаких специальных распоряжений о том, как именно ее похоронить не оставила, следовательно, ее прах нужно придать земле.

Напомним, что ранее Штурм обвинила мужа Валентины Легкоступовой яхтсмена Игоря Фирсова в произошедшей с ней трагедии, назвав брак певицы, заключенный весной этого года, роковой ошибкой.