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Кулоны из праха Легкоступовой: реакция Пригожина и Лозы 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Кулоны из праха Легкоступовой: реакция Пригожина и Лозы
Фото: РИА Новости
Певец Юрий Лоза и продюсер Иосиф Пригожин отреагировали на предложение артистки Натальи Штурм сделать кулоны из праха исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова скончалась 14 августа из-за травмы головы, полученной при невыясненных обстоятельствах. Тело певицы было кремировано. При этом ее коллега по цеху Наталья Штурм порекомендовала сделать из праха покойной несколько кулонов, чтобы родные и близкие умершей могли их носить и легче пережить утрату.
Оценивая эту идею, продюсер Иосиф Пригожин был настолько удивлен, что не сумел подобрать нужные слова для выражения эмоций, отмечает «Вечерняя Москва».
В свою очередь певец и композитор Юрий Лоза высказался более подробно, назвав подобную идею «несколько странноватой».

«Валя Легкоступова была православным человеком, воцерковленной. Она выступала на нашем православном фестивале, венчалась с мужем в храме. Существуют определенные традиции. По ним и следует хоронить», — уверен он.

Музыкант напомнил, что Легкоступова никаких специальных распоряжений о том, как именно ее похоронить не оставила, следовательно, ее прах нужно придать земле.
Напомним, что ранее Штурм обвинила мужа Валентины Легкоступовой яхтсмена Игоря Фирсова в произошедшей с ней трагедии, назвав брак певицы, заключенный весной этого года, роковой ошибкой.
Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Наталья Штурм , Иосиф Пригожин
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