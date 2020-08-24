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Объявился «внебрачный сын» Алибасова 

Павел Тиунов 7 минут назад
Объявился внебрачный сын Алибасова
Фото: globallookpress.com
23-летний Денис Гатилов в эфире программы «Прямой эфир» заявил, что он является внебрачным сыном Бари Алибасова. Продюсер отметил, что ничему в этой жизни уже не удивляется.
По словам молодого человека, о том, что Алибасов с большой долей вероятности может быть его отцом, ему рассказала мать. По словам женщины, у неё с продюсером было всего несколько свиданий, а через девять месяцев родился сын. В свидетельстве рождении парня в графе «отец» до сих пор стоит прочерк. Гатилов подчеркнул, что он не собирается претендовать на наследство своего возможного состоятельного родителя.

«Для меня важен сам факт нашего возможного родства», — пояснил молодой человек.

Алибасов, который в этот момент присутствовал в студии, воспринял скандальную информацию без удивления. Впоследствии были оглашены результаты ДНК-теста, который показал, что парень и 73-летний музыкальный деятель родственниками являться не могут.
Ранее, как сообщал «Рамблер», певица Татьяна Буланова опровергла информацию о том, что у нее нашелся внебрачный сын, которого она якобы бросила младенцем. Артистка отметила, что у нее только два сына, которых она воспитывает, а молодой человек, настойчиво просящий о встрече, называя ее мамой, ищет дешевой популярности.
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Шоу-бизнес , Татьяна Буланова , Бари Алибасов
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