Объявился «внебрачный сын» Алибасова 

23-летний Денис Гатилов в эфире программы «Прямой эфир» заявил, что он является внебрачным сыном Бари Алибасова . Продюсер отметил, что ничему в этой жизни уже не удивляется.

По словам молодого человека, о том, что Алибасов с большой долей вероятности может быть его отцом, ему рассказала мать. По словам женщины, у неё с продюсером было всего несколько свиданий, а через девять месяцев родился сын. В свидетельстве рождении парня в графе «отец» до сих пор стоит прочерк. Гатилов подчеркнул, что он не собирается претендовать на наследство своего возможного состоятельного родителя.

«Для меня важен сам факт нашего возможного родства», — пояснил молодой человек.

Алибасов, который в этот момент присутствовал в студии, воспринял скандальную информацию без удивления. Впоследствии были оглашены результаты ДНК-теста, который показал, что парень и 73-летний музыкальный деятель родственниками являться не могут.