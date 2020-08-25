Сафронов объяснил поцелуй с Марией Захаровой

«Маша — очень позитивная, тонкая, бесконечно творческая и всеобъемлюще эрудированная девушка. Она уникальная! А еще она хороший друг, готовый всегда прийти на помощь».

По словам Сафронова, их первая встреча случилась на сигарном вечере в швейцарском посольстве. И он, и Захарова, как выяснилось, обожают сигары. Он стал звать после этого ее к себе домой, где также порой устраивает сигарные вечеринки. При этом она часто дает ему важные советы, как правильно организовать выставку его картин за рубежом, сообщает «Собеседник».