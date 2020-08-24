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«Прогрессивно»: из праха Легкоступовой предложили сделать украшения 

Газета.Ru 49 минут назад
Из праха покойной певицы Валентины Легкоступовой предложили сделать украшения. С такой идеей выступила ее подруга Наталья Штурм, по ее словам этот вид памяти об усопшем давно популярен на Западе и Востоке. Однако пользователи сети, Иосиф Пригожин и Юрий Лоза затею артистки не поддержали.
Подруга и коллега покойной певицы Валентины Легкоступовой Наталья Штурм предложила сделать украшения из праха артистки. Этой идеей она поделилась с подписчиками своего Instagram-аккаунта.
По словам Штурм, этот вид памяти об усопшем обладает массой преимуществ и давно популярен на Западе и Востоке, в частности, в США, Швейцарии, Великобритании, Китае и Японии.

«Вы ведь не ходите каждый день на кладбище, или, если урна стоит дома, вы уходите на работу, улетаете в отпуск. А украшение выращенное из праха любимого человека можно сжимать в ладошке, гладить и разговаривать с ним. Это как амулет который всегда с тобой. Это для тех, кто настолько любил усопшего, что хочет иметь его частичку всегда с собой», — написала артистка.

Певица с недоумением отметила, что несмотря на все преимущества этого способа хранения праха любимого человека, в нашей стране это «вызывает удивление, оторопь и сомнения».

«Это могут быть сережки, кольца, кулоны, подвески, завинчивающийся медальон для праха. На любые финансовые возможности. В карусели я привела несколько вариантов, — продолжила знаменитость. — Может, для кого-то это звучит дико делать украшения и носить на себе частички праха любимого человека. Ученые научились помогать переживать боль потери. Вырастить бриллиант из локона волос или из праха усопшего — один из способов унять боль хоть немного, а в утешении безутешных все способы хороши».

В заключение своей мысли, Штурм пожелала подписчикам долго жить, беречь себя и читать научную литературу, «чтобы не выглядеть отставшими от прогрессивных изобретений». Она также добавила, что и в России уже стали выполнять заказы на изготовление подобных украшений.

«Интернет в помощь тем, кого заинтересует эта информация», — закончила она.

Большинство подписчиков ожидаемо оказались не готовы к восприятию такого нетрадиционного способа и под постом появилось много негативных комментариев.

«Совсем, что ли, с ума посходили — из трупов украшения делать»; «Вы это серьезно? Преимущества? Это дикость какая-то!»; «Ну а че брюлики растить? Отрезали голову выварили высушили череп до размера брелока и носите. Город вообще кукушкой поехал», — делились мнением подписчики, со многими из которых артистка вступала в полемику.

Позже стало известно мнение на этот счет продюсера Иосифа Пригожина. Предложение Штурм его так обескуражило и удивило, что он не смог подобрать правильные слова для выражения своих эмоций, однако дал понять, что, на его взгляд, это крайне необычно и странно.
Композитор Юрий Лоза также счел идею с украшениями из праха певицы слишком оригинальной:

«Я не понимаю смысл подобных высказываний. Валя Легкоступова была православным человеком, воцерковленной. Она выступала на нашем православном фестивале, венчалась с мужем в храме. Существуют определенные традиции. По ним и следует хоронить», — заявил он в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа на 55-м году жизни в одной из московских больниц, куда попала с травмой головы и многочисленными ушибами.
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Шоу-бизнес , Видео , Статьи , Юрий Лоза , Наталья Штурм , Иосиф Пригожин , Китай , США , Великобритания , Япония
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