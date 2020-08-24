«Сажайте в тюрьму его»: Руки-базуки вмешался в дело Ефремова 

На записи видно, как блогер ссорится с женщиной, поддерживающей Ефремова. Она заявила, что актера должны отпустить в зале суда, так как он невиновен. Терешин обвинил женщину в поддержке Ефремова «за бабки».

«Ребята, сажайте в тюрьму его, сажайте», — призвал он.

На видео, опубликованном РЕН ТВ, блогер назвал Ефремова «Иудой».

Как сообщал «Рамблер», Ефремова судят за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».