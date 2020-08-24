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«Сажайте в тюрьму его»: Руки-базуки вмешался в дело Ефремова 

Мария Иванова 57 минут назад
«Сажайте в тюрьму его»: Руки-базуки вмешался в дело Ефремова
Фото: РИА Новости
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки, пришел к зданию суда перед заседанием по делу Михаила Ефремова и призвал посадить актера. Видео с Терешиным опубликовал «Московский комсомолец».
На записи видно, как блогер ссорится с женщиной, поддерживающей Ефремова. Она заявила, что актера должны отпустить в зале суда, так как он невиновен. Терешин обвинил женщину в поддержке Ефремова «за бабки».

«Ребята, сажайте в тюрьму его, сажайте», — призвал он.

На видео, опубликованном РЕН ТВ, блогер назвал Ефремова «Иудой».
Как сообщал «Рамблер», Ефремова судят за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
Позже адвокат Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Актер подтвердил это в суде, заявив, что «ничего не помнит».
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Кирилл Терешин , Сергей Захаров , РЕН ТВ , Московский комсомолец
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