Ивлеева показала памятник «самой себе»

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Настя Ивлеева в очередной раз повеселила своих подписчиков.

Она выложила в инстаграме фотографию бронзового памятника — фигуры девушки, очень похожей на нее саму.

«Прям с тебя лепили!», ««Памятник Настюшке-опасности!», «Настя, так тебе уже памятник при жизни поставили?», — поклонники упражняются в остроумии.

Надо сказать, что, поместив эту фотографию, Ивлеева дала фанатам шоу «Орел и Решка» угадать, где снимали первый выпуск передачи нового сезона.

Подписчики быстро вычислили что дело было в городе Скопье, столица Македонии.

Как ранее писал «Рамблер», российские звезды предают случившееся с Навальным огласке и выражают Алексею и его близким поддержку.