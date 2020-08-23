Ивлеева показала памятник «самой себе»

Настя Ивлеева в очередной раз повеселила своих подписчиков.
Она выложила в инстаграме фотографию бронзового памятника — фигуры девушки, очень похожей на нее саму.
«Прям с тебя лепили!», ««Памятник Настюшке-опасности!», «Настя, так тебе уже памятник при жизни поставили?», — поклонники упражняются в остроумии.
Надо сказать, что, поместив эту фотографию, Ивлеева дала фанатам шоу «Орел и Решка» угадать, где снимали первый выпуск передачи нового сезона.
Подписчики быстро вычислили что дело было в городе Скопье, столица Македонии.
Как ранее писал «Рамблер», российские звезды предают случившееся с Навальным огласке и выражают Алексею и его близким поддержку.
Телеведущая Настя Ивлеева опубликовала в своем Instagram галерею снимков Алексея и его жены, пожелав ему скорейшего выздоровления.