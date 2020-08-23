Гузеева поскандалила на рынке, и ей сыграли на баяне 

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Лариса Гузеева по пути на съемки очередной серии телешоу «На дачу!» попала в анекдотичную ситуацию, — рассказывает Тeleprogramma.pro.

Она заехала за продуктами на рынок и там поскандалила с хамоватым продавцом, который указал телеведущей на лишние килограммы.

Гузеева поинтересовалась, не Игорем ли зовут нетактичного дядку, съязвив, что дома у нее есть муж — вот такой же ехидный Игорь.

Продавец назвался также Игорем, и ситуация переменилась.

Он не только лично выбрал актрисе самые качественные продукты, но и подарил пакет чечевицы и даже сыграл на баяне!

В общем, расставались Лариса с Игорем уже друзьями.

Как ранее сообщал «Рамблер», российская актриса Лариса Гузеева

на своей странице в Instagram дала отпор взрослым хейтерам, которые критикуют ее возраст, вес и внешний вид.

Артистка посоветовала им обратить внимание на прекрасный мир вокруг.