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Гузеева поскандалила на рынке, и ей сыграли на баяне 

Ирина Лебедева 1 час назад
Гузеева поскандалила на рынке, и ей сыграли на баяне
Фото: РИА Новости
Лариса Гузеева по пути на съемки очередной серии телешоу «На дачу!» попала в анекдотичную ситуацию, — рассказывает Тeleprogramma.pro.
Она заехала за продуктами на рынок и там поскандалила с хамоватым продавцом, который указал телеведущей на лишние килограммы.
Гузеева поинтересовалась, не Игорем ли зовут нетактичного дядку, съязвив, что дома у нее есть муж — вот такой же ехидный Игорь.
Продавец назвался также Игорем, и ситуация переменилась.
Он не только лично выбрал актрисе самые качественные продукты, но и подарил пакет чечевицы и даже сыграл на баяне!
В общем, расставались Лариса с Игорем уже друзьями.
Как ранее сообщал «Рамблер», российская актриса Лариса Гузеева
на своей странице в Instagram дала отпор взрослым хейтерам, которые критикуют ее возраст, вес и внешний вид.
Артистка посоветовала им обратить внимание на прекрасный мир вокруг.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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