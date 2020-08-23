Анохина: «Мой страшный сон воплощается в жизнь»

«Я больше всего на свете боюсь, что этого мальчика у меня заберут... Потому что я совершенно не знаю как быть. Я хочу быть хорошей мамой, но я так сильно не доверяю... в общем. Сердце болит. И мой самый страшный сон сейчас воплощается в жизнь», - сумбурно написала звезда, приложив фотографию очаровательного кудрявого малыша – ее младшего сына Элвиса.
«Айза, прекратите уже бояться!!! Хватит отравлять себе жизнь, сходите к психологу-я не знаю, вы про Сема так же писали - история повторяется, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО, И МАМА ВЫ ОТЛИЧНАЯ», «Господи, как так? Неужели папаша хочет нагадить маме, а оружие мести ребёнок? Как можно у мамы дитё отбирать? Держись Айза,всем сердцем с тобой».