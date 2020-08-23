Анохина: «Мой страшный сон воплощается в жизнь»

Фолловеры предположили, что отец Элвиса хочет взять к себе мальчика – погостить, а Айза боится, что он не вернет ребенка.

Комментаторы утешают расстроенную мать, надеясь, что все же эта история не столь серьезна, как это кажется Анохиной.