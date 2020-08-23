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Белоруссия в огне. Главное

Анохина: «Мой страшный сон воплощается в жизнь»

Ирина Лебедева
8 минут назад
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Айза Анохина выплеснула в инстаграме эмоции, выложив – не просто пост, а крик души.
Анохина: «Мой страшный сон воплощается в жизнь»
Фото: InstagramInstagram
«Я больше всего на свете боюсь, что этого мальчика у меня заберут... Потому что я совершенно не знаю как быть. Я хочу быть хорошей мамой, но я так сильно не доверяю... в общем. Сердце болит. И мой самый страшный сон сейчас воплощается в жизнь», - сумбурно написала звезда, приложив фотографию очаровательного кудрявого малыша – ее младшего сына Элвиса.
Никаких подробностей Анохина не сообщила. Поклонникам осталось лишь строить догадки.
Фолловеры предположили, что отец Элвиса хочет взять к себе мальчика – погостить, а Айза боится, что он не вернет ребенка.
Дмитрий Анохин, как пишут СМИ, прочно обосновался на Бали, и, вероятно, хочет, чтобы Элвис побыл на море. Но, наверное, в случае конфликта вывезти ребенка обратно будет непросто.
Добавил масла в огонь и первый супруг Айзы, репер Гуф, который охарактеризовал ситуацию непечатными словами.
Комментаторы утешают расстроенную мать, надеясь, что все же эта история не столь серьезна, как это кажется Анохиной.
«Айза, прекратите уже бояться!!! Хватит отравлять себе жизнь, сходите к психологу-я не знаю, вы про Сема так же писали - история повторяется, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО, И МАМА ВЫ ОТЛИЧНАЯ», «Господи, как так? Неужели папаша хочет нагадить маме, а оружие мести ребёнок? Как можно у мамы дитё отбирать? Держись Айза,всем сердцем с тобой».
Как сообщал «Рамблер», 35-летняя звезда Сети официально развелась со своим супругом, серфером Дмитрием Анохиным.
Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в размеренную жизнь россиян, поэтому бракоразводный процесс Айзы несколько затянулся.
Комментарии
Шоу-бизнес,Айза Анохина,Гуф,Дмитрий Анохин,
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