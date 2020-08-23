Штурм предложила сделать из праха Легкоступовой кулоны

Крайне неожиданное предложение об увековечивании памяти трагически погибшей певицы Валентины Легкоступовой сделала ее коллега по цеху Наталья Штурм

Она порекомендовала сделать из праха покойной несколько кулонов, чтобы родные и близкие умершей могли их носить.

По мнению Штурм, это могло бы помочь им пережить утрату.

Сама Наталья узнала о такой возможности из какой-то передачи о Китае. Там подобное считается традицией и очень распространено.

В теории за деньги и в России можно найти подобных мастеров.

«Это достаточно дорогое удовольствие. Так драгоценный камень и кусочки праха. Как будто этот человек всегда находится с тобой рядом», — приводит слова певицы 5 Канал.

Сама Наталья была бы вовсе не против, если бы после ее смерти родственники сделали бы себе подобные кулоны.

Как ранее сообщал «Рамблер», певица Наталья Штурм обвинила мужа Валентины Легкоступовой Игоря Фирсова в произошедшей с ней трагедии.

По словам певицы, брак с Фирсовым, заключенный весной этого года, стал роковой ошибкой для исполнительницы хита «Ягода-малина».