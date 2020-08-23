«Таскал меня по полу за волосы и орал в уши»

Певец Бахтияр Алиев (Bahh Tee) недавно сыграл пышную свадьбу. Это его второй брак.

Первая же супруга музыканта, Фаргана Гасанова, развелась с ним осенью прошлого года — дистанционно, женщина уехала домой, не в силах больше общаться со своим мучителем.

Журналисты СтарХита поговорили с Фарганой о ее неудавшемся браке.

Как считает девушка, все хорошее, все чувства, которые были у них, перечеркнуло то насилие, которому она подвергалась практически с медового месяца.

«Бахти многократно поднимал на меня руку. Началось это еще в медовый месяц, я очень испугалась, не знала, что делать, и никому не рассказала», — признается Фаргана.

К сожалению, молодая девушка не смогла тогда разорвать отношения, и прожила в таком браке еще несколько лет.

В итоге, ей пришлось буквально спасать себя — начиная от бегства в родной город и заканчивая лечением сорванного здоровья и психики.

«Да, я не ангел, но насилие — это ужасно и нет таких причин, чтобы его оправдать. У Бахтияра были серьезные психические отклонения: когда он злился, то не просто кричал, он визжал. Мог взять меня за волосы и таскать по полу, мог выкручивать мне руки и орать в уши так, что было больно», — вспоминает девушка.

И даже уехав в Новосибирск к родителям, Гасанова еще пыталась спасти свой брак — слишком много любви и душевных сил было в него вложено.

Однако в итоге она получила лишь личные вещи в мусорных пакетах, угрозы и оскорбления.

«В Новосибирске пошла к психологу, так как было уже невыносимо: думала о суициде», — печально констатирует Фаргана.

Когда-то пара жила в маленькой однокомнатной квартире, и порой денег не хватало даже на еду. Фаргана подрабатывала парикмахером, а также занималась вместе с Бахтияром созданием его лейбла.

«Мы придумывали все вместе, название предложила я, вместе с подругой Сабиной нарисовала логотип — орла, — говорит Фаргана. — Я находила топовых артистов, а муж решал с ними все юридические вопросы, так как лучше разбирался. В течение всего времени работы в лейбле, хоть она и была партнерской, Бахти почему-то выплачивал мне зарплату 50 тысяч рублей в месяц, на которую я покупала еду домой и другие необходимые вещи. Он сделал все документы так грамотно, что мне сейчас ничего не принадлежит».

Не досталось ничего Гасановой и от имущества, приобретенного в браке — квартиры и машины.

«Первые два месяца пытался как-то помогать, присылал по 10 тысяч в неделю и обещал купить квартиру в Москве, чтобы я не судилась за совместно нажитое имущество, но в итоге отказался от своих слов», — сказала она журналистам СтарХита.

По словам Фарганы, отчасти чувствовать свою безнаказанность Алиеву помогала его родня. Невестку там не очень-то приняли, и ни на какую помощь она рассчитывать не могла.

Как ранее писал «Рамблер», Bahh Tee (Бахтияр Алиев) —российский певец азербайджанского происхождения, автор и исполнитель песен.

Своей известностью он обязан соцсетям. Свои первые песни он начал сочинять в 9 лет. Музыкального образования не имеет.

Вместе с народным артистом Азербайджана Эмином Агаларовым запустил в Баку музыкальный лейбл "Жара".