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Валерия: «Грош мне цена, если я буду зарабатывать такие деньги» 

Ирина Лебедева 54 минуты назад
Недавно в медийном пространстве кипели страсти — публика обсуждала заявления звезд шоу-бизнеса на тему «кому сколько денег нужно для жизни».
Обсуждение спровоцировал опрос, согласно которому большинство жителей России считают минимальной для жизни сумму в 30 тысяч рублей.
С ними, как ни странно, согласились некоторые селебрити — Джигурда утверждал, что именно на 30 тысяч прожил несколько карантинных месяцев.
А гимнастка и телеведущая Лявсан Утяшева обозначила свой необходимый минимум в 50 тысяч рублей.
Иосиф Пригожин же в достаточно резкой форме заявил, что о таких цифрах даже несерьезно говорить.
Его поддержала супруга. Певица Валерия объяснила журналистам, почему представитель шоу-бизнеса не может существовать на 50 тысяч. На собственном примере.
Вернее, как обычный человек, Валерия вполне может скромно жить на такую сумму. Но тогда рухнут все профессиональные наработки.

«Смогу ли я прокормиться на 50 тыс. рублей? Да, смогу. Смогу ли я на них жить, являясь певицей, остаться в профессии с таким доходом? Нет. Я — артист, а артист, — это предприниматель, он не получает зарплату, он ее платит, и грош цена мне, если я буду зарабатывать такие деньги, я не смогу содержать свой коллектив», — приводит слова певицы newinform.com.

Как ранее писал «Рамблер», не так давно стало известно о трагической гибели знаменитой исполнительнице хита «Ягода-малина» Валентине Легкоступовой.
Валерия хорошо общалась с Легкоступовой, и недавно раскрыла отличную от общепринятой версию ее гибели.
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Шоу-бизнес , Видео , Иосиф Пригожин , Валерия
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