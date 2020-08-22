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Еще один развод: разошлись Белоцерковский и Аскери 

Ирина Лебедева 38 минут назад
Еще один развод: разошлись Белоцерковский и Аскери
Фото: Instagram
В семейной жизни Бориса Белоцерковского и Полины Аскери поставлена точка.
Казалось бы, совсем недавно светская тусовка обсуждала их роман — все — таки разница в возрасте между бизнесменом и галеристкой и моделью около 30 лет.
Потом пара без лишнего шума заключила брак. Влюбленные стали жить семьей, — рассказывает
Но не прошло и трех лет, как заговорили о том, что союз распался. Весной Белоцерковский и Аскери разъехались, якобы на время карантина.
Затем Борис не появился на дне рождения жены.
И вот Полина оповестила публику через инстаграм.

«Мы с Борис Григорьевичем разведены. Любой развод, даже обоюдный — это больно. Поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас», — написала она.

Как сообщают СМИ, Белоцерковский вернулся в прежнюю семью.
Как ранее писал «Рамблер», 50-летняя Ника Белоцерковская запустила слухи о воссоединении с бывшим мужем.
Сейчас светская дива отдыхает в Швеции вместе с детьми, откуда публикует снимки с прогулок по лесу, приготовления еды или живописной природы.
На днях в stories Ника разместила собственный снимок на рыбалке, который снабдила любопытным хэштегом — #глазамибывшегомужа.
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Шоу-бизнес , Ника Белоцерковская , Борис Белоцерковский
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