Еще один развод: разошлись Белоцерковский и Аскери 

В семейной жизни Бориса Белоцерковского и Полины Аскери поставлена точка.

Казалось бы, совсем недавно светская тусовка обсуждала их роман — все — таки разница в возрасте между бизнесменом и галеристкой и моделью около 30 лет.

Потом пара без лишнего шума заключила брак. Влюбленные стали жить семьей, — рассказывает

Но не прошло и трех лет, как заговорили о том, что союз распался. Весной Белоцерковский и Аскери разъехались, якобы на время карантина.

Затем Борис не появился на дне рождения жены.

И вот Полина оповестила публику через инстаграм.

«Мы с Борис Григорьевичем разведены. Любой развод, даже обоюдный — это больно. Поэтому прошу вас с пониманием отнестись к нашей личной жизни и не придумывать историю нашей любви за нас», — написала она.

Как сообщают СМИ, Белоцерковский вернулся в прежнюю семью.

Сейчас светская дива отдыхает в Швеции вместе с детьми, откуда публикует снимки с прогулок по лесу, приготовления еды или живописной природы.