Бледанс дала женщинам советы, как выбрать мужчину 

«Для меня на первом месте стоит — забота. Пусть есть сейчас много современных популярных мнений, что Женщина может все Сама. Но я не знаю ни одну, которая не тает, когда о ней начинает заботиться мужчина. Ведь только мужчина с Большим сердцем может относиться к Женщине, как к своей принцессе, как к своей Королеве, и заботиться о ней, сам при этом получая удовольствие от этого процесса.