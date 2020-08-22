Бледанс дала женщинам советы, как выбрать мужчину 

«Для меня на первом месте стоит — забота. Пусть есть сейчас много современных популярных мнений, что Женщина может все Сама. Но я не знаю ни одну, которая не тает, когда о ней начинает заботиться мужчина. Ведь только мужчина с Большим сердцем может относиться к Женщине, как к своей принцессе, как к своей Королеве, и заботиться о ней, сам при этом получая удовольствие от этого процесса.
Хочу отдельно сказать о Нежности. Для меня это тот ключ, который ведет пару на глубину, к искренним и настоящим отношениям. Причем Нежность важна не только Женщине, но и Мужчине.
Для меня важна общность наших интересов: начиная с пристрастий в еде, заканчивая юмором. Что может быть лучше вечера в объятиях любимого со вкусным ужином, во время которого вы смеетесь над шутками друг друга», — написала Эвелина в микроблоге.