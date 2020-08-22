Харламов показал детей от известной актрисы

Гарик Харламов изрядно повеселил своих подписчиков, выложив в инстаграме фотографии своих «детей» от известных женщин (и мужчин).

Фото: РИА Новости РИА Новости

Юморист поиграл с мобильным приложением, которое при совмещении фотографий «отца» и «матери» показывает, какими могли бы быть их общие дети.

Тимура Батрутдинова. Надо сказать, что ребята получались вполне симпатичными. Даже если в качестве «мамского» фото Гарик использовал фотографии Гоши Куценко

Ну а уж в случае Джоли и Шейк вообще красавцы.

Что же касается Ларисы Гузеевой , то у Харламова с ней особые отношения. Похоже, что фотографии потенциальных детей Гарик выбирал уже в ручном режиме.

Фолловеры хохочут от души, обещая, что Гузеева Гарику отомстит.