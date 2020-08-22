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Белоруссия в огне. Главное

Харламов похвастался детьми от Джоли, Куценко и Гузеевой

Ирина Лебедева
41 минуту назад
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Гарик Харламов изрядно повеселил своих подписчиков, выложив в инстаграме фотографии своих «детей» от известных женщин (и мужчин).
Харламов показал детей от известной актрисы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Юморист поиграл с мобильным приложением, которое при совмещении фотографий «отца» и «матери» показывает, какими могли бы быть их общие дети.
Надо сказать, что ребята получались вполне симпатичными. Даже если в качестве «мамского» фото Гарик использовал фотографии Гоши Куценко и Тимура Батрутдинова.
Ну а уж в случае Джоли и Шейк вообще красавцы.
Что же касается Ларисы Гузеевой, то у Харламова с ней особые отношения. Похоже, что фотографии потенциальных детей Гарик выбирал уже в ручном режиме.
Фолловеры хохочут от души, обещая, что Гузеева Гарику отомстит.
«С Гузеевой – приемные», «Гарик, ты не боишься, что Гузеева на тебя порчу наведёт за таких детей?»
Как ранее писал «Рамблер», актер и резидент известного телешоу Comedy Club Гарик Харламов забрал шестилетнюю дочь Анастасию у актрисы Кристины Асмус, о расставании с которой он объявил в июне этого года. Артистка оставила своего ребенка Харламову ради нового проекта для известного телеканала.
Комментарии5
Шоу-бизнес,Тимур Батрутдинов,Гарик Харламов,Кристина Асмус,Гоша Куценко,Лариса Гузеева,
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