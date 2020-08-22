«Ее вынудили»: Валерия убеждена, что Легкоступова не пила 

Певица Валерия , которая прекрасно знала Валентину Легкоступову еще со времени учебы в московской Гнесинке, убеждена, что никаких проблем с алкоголем у ее подруги не было.

Валерия высказала свое мнение о трагедии во время программы Андрея Малахова «Прямой эфир».

« С чего пить? Ее просто к этому подтолкнули, ее вынудили, может быть, насильно заставили. Никаких проблем по части алкоголя у нее, насколько я знаю, не было», — приводит слова супруги Иосифа Пригожина Тeleprogramma.pro.

По словам Валерии, в последнее время Валентина была очень счастлива — она считала, что наконец-то встретила свою любовь. Беды ничто не предвещало.

Как ранее писал «Рамблер», поклонники и друзья никогда не видели певицу в состоянии алкогольного опьянения.

Более того, Легкоступова отказывалась даже от бокала шампанского, потому что была интеллигентным человеком, и считала верхом неприличия употреблять даме алкоголь публично.