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«Ее вынудили»: Валерия убеждена, что Легкоступова не пила 

Ирина Лебедева 30 минут назад
«Ее вынудили»: Валерия убеждена, что Легкоступова не пила
Фото: Instagram
Певица Валерия, которая прекрасно знала Валентину Легкоступову еще со времени учебы в московской Гнесинке, убеждена, что никаких проблем с алкоголем у ее подруги не было.
Валерия высказала свое мнение о трагедии во время программы Андрея Малахова «Прямой эфир».

« С чего пить? Ее просто к этому подтолкнули, ее вынудили, может быть, насильно заставили. Никаких проблем по части алкоголя у нее, насколько я знаю, не было», — приводит слова супруги Иосифа Пригожина Тeleprogramma.pro.

По словам Валерии, в последнее время Валентина была очень счастлива — она считала, что наконец-то встретила свою любовь. Беды ничто не предвещало.
Как ранее писал «Рамблер», поклонники и друзья никогда не видели певицу в состоянии алкогольного опьянения.
Более того, Легкоступова отказывалась даже от бокала шампанского, потому что была интеллигентным человеком, и считала верхом неприличия употреблять даме алкоголь публично.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Малахов , Валентина Легкоступова , Иосиф Пригожин , Валерия
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