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«В нем мягко и удобно»: элитный гроб Легкоступовой оценили в 1 млн рублей. Фото 

ИД «Собеседник» 45 минут назад
«Мягко и удобно»: гроб Легкоступовой оценили в миллион
Фото: ИД "Собеседник"
Стало известно, в каком гробу похоронили трагически скончавшуюся певицу.
Друзья и поклонники Валентины Легкоступовой обратили внимание на необычный гроб, в котором лежало тело певицы на церемонии прощания с ней в Похоронном доме Троекуровского кладбища. Гроб был белого цвета — такой увидишь крайне редко.
Как рассказал Sobesednik.ru ритуальный агент Вячеслав Ребров, гроб Легкоступовой относится к категории элитных:

— Это итальянский гроб, сделанный из особо прочных пород дерева, — заверил нас Вячеслав. — Внутри он пустой. «Голая» стоимость — около 400 тысяч рублей. На нее, как правило, «накручивается» цена за мягкие подушки, постель, покрывало — все удобства. Плюс цветы… да много чего.

Средняя стоимость подобного гроба на похоронах представительского класса — а похороны такой звезды, как Валентина Легкоступова, безусловно, относятся именно к этой категории, составляет 1 млн рублей. Дорого, конечно, но что поделать. Когда такое внимание приковано к телу, родственникам нельзя ударить в грязь лицом, — говорит агент.
Напомним, что тело Валентины Легкоступовой, скончавшейся 14 августа, было кремировано 20-го числа. Как родственники поступят с прахом, пока неизвестно.
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