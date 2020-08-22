«Мягко и удобно»: гроб Легкоступовой оценили в миллион

Люди, пришедшие проводить в последний путь трагически погибшую певицу Валентину Легкоступову , обратили внимание, что звезду хоронили в необычном гробу, — информирует "Собеседник".

Родственники выбрали для покойной редкое изделие элитной серии, белого цвета.

Ритуальный агент Вячеслав Ребров рассказал журналистам, что это итальянский гроб, сделанный из особо прочных пород дерева.

Сам по себе он стоит порядка 400 тысяч рублей. Но, учитывая его наполнение: подушки, постель, покрывало и прочие аксессуары, — цена приближается к миллиону.

По словам агента, для похорон звезды такого класса, к которому принадлежала Легкоступова, это среднестатистическая трата. А вот белый цвет действительно выбирают не часто.

Как ранее сообщал «Рамблер», скончавшаяся от травмы головы 54-летняя певица Валентина Легкоступова последние дни жизни провела в больнице под ненастоящей фамилией, заявила актриса Алена Кравец

Она подчеркнула, что родственники артистки не желали повышенного внимания прессы.