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Белоруссия в огне. Главное

Бывший муж Лолиты стал бомжом 

Ирина Лебедева 24 минуты назад
Бывший муж Лолиты стал бомжом
Фото: Instagram
Целый год длился бракоразводный процесс певицы Лолиты Милявской и ее экс-супруга, тренера по игре в сквош Дмитрия Иванова.
История была громкая, сторон друг друга не щадили.
И вот, наконец, Лолита добилась выписки бывшего со своей жилплощади, — рассказывает Тeleprogramma.pro.
По словам адвоката Милявской Сергея Жорина, Иванов добровольно исполнил исковые требования о выписке, упредив решение суда.
Так что сейчас он нигде не зарегистрирован, став лицом без определенного места жительства, хотя и проживает, как сообщают СМИ, у своей новой подруги.
Российское гражданство тренер, приехавший из Белоруссии, получил в предыдущем браке.
Как ранее писал «Рамблер», адвокат Лолиты Милявской заявил, что 29 мая 2009 года в московском Дворце бракосочетаний был зарегистрирован брак между 34-летним Ивановым и 55-летней жительницей столицы.
Будущий муж Лолиты развёлся со своей супругой спустя 8 месяцев.
Предполагается, что таким образом тренер по сквошу из Белоруссии «по упрощенной схеме» получил российское гражданство.
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Шоу-бизнес , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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