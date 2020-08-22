Бывший муж Лолиты стал бомжом 

История была громкая, сторон друг друга не щадили.

И вот, наконец, Лолита добилась выписки бывшего со своей жилплощади, — рассказывает Тeleprogramma.pro.

По словам адвоката Милявской Сергея Жорина, Иванов добровольно исполнил исковые требования о выписке, упредив решение суда.

Так что сейчас он нигде не зарегистрирован, став лицом без определенного места жительства, хотя и проживает, как сообщают СМИ, у своей новой подруги.

Российское гражданство тренер, приехавший из Белоруссии, получил в предыдущем браке.

Как ранее писал «Рамблер», адвокат Лолиты Милявской заявил, что 29 мая 2009 года в московском Дворце бракосочетаний был зарегистрирован брак между 34-летним Ивановым и 55-летней жительницей столицы.

Будущий муж Лолиты развёлся со своей супругой спустя 8 месяцев.

Предполагается, что таким образом тренер по сквошу из Белоруссии «по упрощенной схеме» получил российское гражданство.