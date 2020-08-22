Во время прощания с Валентиной Легкоступовой произошел громкий скандал. Фанаты певицы ополчились на родственников звезды, которые не дали проводить им проводить достойно свою любимицу в последний путь.

Процесс похорон курировала дочь Легкоступой Анетта. Именно она занималась организацией прощания. До последнего было не ясно, разрешат ли проститься с певицей последнему мужу артистки — яхтсмену Юрию Фирсову , которого многие обвиняют в ее смерти.

В траурном зале Фирсов появился: он упал перед гробом на колени, а после, целуя покойную жену, произнес: «Валя, прости меня!»

На отпевание Фирсова не пустили, попросив удалиться из зала. Также, как и ее преданных фанатов — человек пятьдесят, пришедших в этот день на Троекуровское кладбище. В это время стало плохо пожилой маме Легкоступовой. Ее тут же на Скорой отвезли в одну из московских больниц…Пока Легкоступову отпевали, ее поклонники терпеливо ждали окончания на улице. Они были уверены, что смогут проводить певицу в последний путь аплодисментами. Но им этого сделать так и не удалось. Спустя час ожидания работники Троекуровского кладбища попросили фанатов разойтись, так как церемония прощания закончилась.

— Это не по-людски! — возмущались фанаты артистки. — Валентина и так была обделена вниманием при жизни. И даже не услышала последних аплодисментов после смерти. Нам не дали проводить ее в последний путь достойно. Разве так можно?

Сразу после кремации родственники отправились в один из столичных ресторанов на поминки. Фирсова, кстати, на них не позвали.