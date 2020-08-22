Жизнь певицы Валентины Легкоступовой складывалась достаточно непросто.

Не получалось личное счастье, когда-то практически в одночасье оборвалась на взлете карьера. Трагическое завершение земного пути в цветущем возрасте

И на похоронах ее и то не обошлось без скандала.

Процессом проводов певицы в последний путь занималась ее дочь Анетта.

До последнего момента было непонятно, разрешат ли мужу покойной Юрию Фирсову проститься с женой – многие считает именно его виновником гибели Легкоступовой.

В траурный зал в итоге Фирсова допустили. Там он упал на колени перед гробом и попросил прощения у усопшей.

А с отпевания вдовца выставили. Не пустили на церемонию и поклонников певицы – их пришло не менее 50 человек.

Фанаты терпеливо ждали на улице – они все же хотели попрощаться с Валентиной, как и положено у артистов - аплодисментами.

Но прощания не состоялось - через некоторое время работники кладбища попросили всех разойтись.

«Это не по-людски! Валентина и так была обделена вниманием при жизни. И даже не услышала последних аплодисментов после смерти!», - цитирует слова поклонника Легкоступовой «Собеседник».

Как ранее сообщал «Рамблер», муж певицы Юрий Фирсов проходит по делу в качестве свидетеля, однако некоторые представители шоу-бизнеса считают, что история не чиста.