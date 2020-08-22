Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Джигурда пригрозил адвокату Добровинскому разоблачением 

Ирина Лебедева 1 час назад
Никита Джигурда, в отличие от многих, уверен в невиновности Михаила Ефремова.
Эпатажный актер одобрил решение Ефремова о замене адвоката на персону «посильнее» — как говорят, речь идет о Генрихе Падве и Генри Резнике. При этом, как отметил Джигурда, Ефремов все сделал наилучшим образом и даже благородно, оставив Пашаева консультантом.

«Считаю Эльмана Пашаева великим адвокатом, он все делает правильно. Он показывает миру, как ведет себя судья, который отклоняет и видео, и ходатайство об экспертизах, которые в независимом суде были бы обязательно назначены, потому что речь идет о невиновности Ефремова», — цитирует его слова Тeleprogramma.pro.

Что же касается адвоката потерпевших, то у Джигурды к нему большие претензии.

«А Добровинского от меня ждет большой сюрприз по поводу его дипломов. Ранее никто этими вопросами на задавался. А я задался. Я знаю гораздо больше».

Как ранее сообщал «Рамблер», актер и шоумен Никита Джигурда предсказывал события в Белоруссии полгода назад и предлагал главе государства Лукашенко свою помощь. Об этом рассказал сам артист.
Комментарии 30
Шоу-бизнес , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Генри Резник , Никита Джигурда , Генрих Падва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский след: белорусская оппозиция опозорилась
Украинский след: белорусская оппозиция опозорилась
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В истории с Навальным найдена подозрительная деталь
В Крыму задержан член украинского НВФ
В Крыму задержан член украинского НВФ
Видео
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
00:12
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
00:23
Опубликовано видео «дышащего» арбуза в магазине Москвы
Общество Новости Москвы
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
00:23
Потушившие вечный огонь подростки попали на видео
Происшествия
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
00:26
Опубликовано видео перехвата самолета ВМС Франции
Армия
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
01:42
Полеты самолетов ВТА под Тверью попали на видео
Армия
Самолет с Навальным прибыл в Берлин
01:26
Самолет с Навальным прибыл в Берлин
Происшествия
Названа основная версия взрыва в Ярославле
00:15
Названа основная версия взрыва в Ярославле
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть