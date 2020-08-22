Никита Джигурда, в отличие от многих, уверен в невиновности Михаила Ефремова.
Эпатажный актер одобрил решение Ефремова о замене адвоката на персону «посильнее» — как говорят, речь идет о Генрихе Падве и Генри Резнике. При этом, как отметил Джигурда, Ефремов все сделал наилучшим образом и даже благородно, оставив Пашаева консультантом.
«Считаю Эльмана Пашаева великим адвокатом, он все делает правильно. Он показывает миру, как ведет себя судья, который отклоняет и видео, и ходатайство об экспертизах, которые в независимом суде были бы обязательно назначены, потому что речь идет о невиновности Ефремова», — цитирует его слова Тeleprogramma.pro.
Что же касается адвоката потерпевших, то у Джигурды к нему большие претензии.
«А Добровинского от меня ждет большой сюрприз по поводу его дипломов. Ранее никто этими вопросами на задавался. А я задался. Я знаю гораздо больше».
Как ранее сообщал «Рамблер», актер и шоумен Никита Джигурда предсказывал события в Белоруссии полгода назад и предлагал главе государства Лукашенко свою помощь. Об этом рассказал сам артист.