«Считаю Эльмана Пашаева великим адвокатом, он все делает правильно. Он показывает миру, как ведет себя судья, который отклоняет и видео, и ходатайство об экспертизах, которые в независимом суде были бы обязательно назначены, потому что речь идет о невиновности Ефремова», — цитирует его слова Тeleprogramma.pro.