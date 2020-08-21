«Развлечения ради»: сына Ксенофонтовой жестоко избили 

Неизвестные избили 17-летнего сына актрисы Елены Ксенофонтовой . О случившемся звезда сериала «Кухня» рассказала в соцсетях.

«Почти две недели назад моего сына сильно избили. Просто так, не за что-то, а, видимо, развлечения ради», — написала она в Instagram.

По словам Ксенофонтовой, нападавших было двое — взрослые мужчины лет 30-35, находившиеся в нетрезвом состоянии.

«Били жестоко. Ногами. В лицо. В результате перелом носа в двух местах, множество гематом, сотрясение, сломанные очки…», — рассказала актриса.

Она отметила, что полиция разыскивает злоумышленников.

Ксенофонтова поблагодарила случайного прохожего, который «отбил» ее сына у нападавших и довел его до ближайшего торгового центра. Также она поблагодарила врачей скорой помощи Филатовской больницы.

Ранее «Рамблер» сообщал, что в Петербурге женщина избила 11-летнюю девочку на детской площадке. Она оттаскала девочку за волосы и толкнула на землю, после чего кинула ей вслед самокат, обзывая при этом дрянью и мразью.