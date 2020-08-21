«Опытный кукловод подставляет сына»: в чем обвиняют Алибасова 

«Мама, узнав о том, что Бари вышел из психиатрической лечебницы, позвонила ему. Сработал автоответчик. Тогда мама оставила ему голосовое сообщение со следующим текстом: «Бари, отзовись! Я собираюсь с тобой разводиться». Это было 10 августа. Никто не отозвался. А через неделю мы узнали, что он сам подал на развод. Сделав всё, как всегда, за спиной мамы», — рассказала она.