«Опытный кукловод подставляет сына»: в чем обвиняют Алибасова 

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что продюсер Бари Алибасов отказывается общаться с ее матерью по поводу бракоразводного процесса, а также подставляет своего сына. Об этом она рассказала в интервью изданию «Собеседник».
Как сообщал «Рамблер», ранее Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не отдавала себе отчет в тот момент, когда оформляла дарственную на квартиру Бари Алибасову. Жилплощадь находится под арестом, ее судьбу будет решать суд. При этом стало известно, что Бари Алибасов принял решение развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
По словам Ольги Шукшиной, продюсер отказывается общаться с ее матерью.
«Мама, узнав о том, что Бари вышел из психиатрической лечебницы, позвонила ему. Сработал автоответчик. Тогда мама оставила ему голосовое сообщение со следующим текстом: «Бари, отзовись! Я собираюсь с тобой разводиться». Это было 10 августа. Никто не отозвался. А через неделю мы узнали, что он сам подал на развод. Сделав всё, как всегда, за спиной мамы», — рассказала она.
При этом дочь актрисы подчеркнула, что Лидия Федосеева-Шукшина отказывается верить, что именно Бари Алибасов стоит за всей этой историей, а не его сын.
«Опытный кукловод Бари подставляет своего сына, а сам он, дескать, здесь ни при чём», — уверена она.
Ольга Шукшина также отметила, что надеется на то, что ее мама «вскоре окончательно разберётся в ситуации».