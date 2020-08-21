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«Опытный кукловод подставляет сына»: в чем обвиняют Алибасова 

Алиса Селезнёва 1 час назад
«Опытный кукловод подставляет сына»: в чем обвиняют Алибасова
Фото: ТАСС
Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что продюсер Бари Алибасов отказывается общаться с ее матерью по поводу бракоразводного процесса, а также подставляет своего сына. Об этом она рассказала в интервью изданию «Собеседник».
Как сообщал «Рамблер», ранее Лидия Федосеева-Шукшина заявила, что не отдавала себе отчет в тот момент, когда оформляла дарственную на квартиру Бари Алибасову. Жилплощадь находится под арестом, ее судьбу будет решать суд. При этом стало известно, что Бари Алибасов принял решение развестись с Лидией Федосеевой-Шукшиной.
По словам Ольги Шукшиной, продюсер отказывается общаться с ее матерью.

«Мама, узнав о том, что Бари вышел из психиатрической лечебницы, позвонила ему. Сработал автоответчик. Тогда мама оставила ему голосовое сообщение со следующим текстом: «Бари, отзовись! Я собираюсь с тобой разводиться». Это было 10 августа. Никто не отозвался. А через неделю мы узнали, что он сам подал на развод. Сделав всё, как всегда, за спиной мамы», — рассказала она.

При этом дочь актрисы подчеркнула, что Лидия Федосеева-Шукшина отказывается верить, что именно Бари Алибасов стоит за всей этой историей, а не его сын.

«Опытный кукловод Бари подставляет своего сына, а сам он, дескать, здесь ни при чём», — уверена она.

Ольга Шукшина также отметила, что надеется на то, что ее мама «вскоре окончательно разберётся в ситуации».
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Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Ольга Шукшина , Бари Алибасов , ИД "Собеседник"
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